Milan-Sassuolo, la partita di oggi su DAZN. Formazioni

Milan-Sassuolo si gioca nel programma pomeridiano della 14esima giornata di Serie A con il clamoroso e inatteso rientro di Maignan. Le ultime sulla partita

Il Milan reduce dalla meravigliosa vittoria di Champions League contro l’Atletico Madrid cerca di riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina, la prima di questa stagione in Serie A. Buone notizie per Stefano Pioli che recupera Mike Maignan, assente dall’inizio di ottobre, dopo un intervento chirurgico al polso sinistro.

Milan-Sassuolo, 14esima giornata di Serie A

Formazione Milan

Stefano Pioli presentando la partita in conferenza stampa annuncia personalmente il rientro di Mike Maignan, il portiere titolare che quest’anno ha sostituito Donnarumma, costretto a restare fuori dai ranghi a causa di un infortunio rimediato in Champions League a Liverpool e che si è trascinato fino a ottobre.

Un guaio che lo ha costretto a un intervento chirurgico. Ma se inizialmente si pensava che il portiere francese sarebbe rientrato solo con l’anno nuovo, la notizia del suo recupero diventa la migliore possibile per una squadra che, dall’inizio dell’anno, ha avuto tantissimi problemi di infortuni e formazione. Ancora indisponibile Tomori, l’ultimo a spiccare nella lista degli infortunati del Milan è Giroud che sarà assente per un mese. In campo dal primo minuto Ibrahimovic con Rafael Leao in appoggio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Formazione Sassuolo

Non è un momento particolarmente brillante per il Sassuolo reduce da un solo punto, domenica scorsa un sofferto e scialbo pareggio contro il Cagliari, nelle ultime tre partite. La novità più significativa per la formazione emiliana e la presenza in campo di Frattesi la cui squalifica è stata ridotta di un turno dopo che il giudice sportivo ha accolto il ricorso dei neroverdi. Unica punta in attacco il temibile Scamacca anche lui reduce da una stagione meno brillante rispetto a quella dello scorso anno con il Genoa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Si profila una settimana estremamente intensa per il Milan e il Sassuolo che giocheranno tre partite nei prossimi sei giorni. I rossoneri, dopo la partita in programma a San Siro, saranno ospiti del Genoa il 1 dicembre a Marassi e torneranno poi a San Siro contro la Salernitana sabato prossimo.

Milan-Sassuolo si gioca domenica 28 novembre alle 15.00 allo Stadio (Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra Gianluca Manganiello. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sky non trasmetterà la partita.

Sarà un match speciale per Stefano Pioli, atteso da una grande accoglienza dopo la notizia del rinnovo del suo contratto in rossonero fino al giugno 2024.

