Milan-Genoa. Serie A 2021/2022: a che ora si gioca e dove vederla

Milan-Genoa è la seconda partita del venerdì di campionato. Ecco le ultime notizie, modulo, formazioni e dove guardare la gara.

Milan–Genoa è la seconda partita di questa trentatreesima giornata di Serie A: così come i “cugini” dell’Inter, anche i rossoneri domani troveranno dunque sul proprio cammino una formazione ligure.

Diversamente dallo Spezia, però, il Grifone ha un disperato bisogno di punti, il che potrebbe rendere piuttosto complicata la vita ai ragazzi di Pioli.

Milan, ultime news e classifica

I rossoneri si presentano alla sfida del Meazza dopo la brusca frenata frutto del doppio pareggio contro Bologna e Torino. I rossoneri, complice il non esaltante periodo delle due inseguitrici, resta tuttavia in vetta alla classifica, pur con una partita in meno rispetto all’Inter.

Tornare alla vittoria è dunque fondamentale per il Diavolo, chiamato a tornare subito a fare tre punti per tenere a distanza (al momento è a +2 dal Napoli e dalla già citata Inter) le dirette concorrenti al titolo.

Classifica e notizie Genoa

Dopo gli otto risultati utili consecutivi (sette pareggi e una vittoria) maturati dall’arrivo di Blessin, il Genoa si trova ad affrontare un primo momento di flessione: il Grifone nelle ultime due gare ha infatti incassato altrettante sconfitte

Con tre punti da recuperare al Cagliari quartultimo, Criscito e soci hanno dunque bisogno di tornare subito a smuovere la classifica. Certo, l’avversario non è dei più semplici, ma visto il momento questo Milan è tutt’altro che invincibile.

Milan-Genoa, probabili formazioni

Il Milan non dovrebbe sorprendere granché; mandando in campo quelli che al momento sono i migliori giocatori a disposizione nel proprio 4-2-3-1.

Modulo speculare per il Genoa, con Sturaro che (non al meglio) potrebbe tuttavia non partire dall’inizio.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Milan–Genoa.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Pioli

(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro. All.: Blessin

Milan-Genoa, dove vedere la partita

Milan–Genoa si disputerà domani, 15 aprile, alle ore 21. Facendo parte delle gare in esclusiva di DAZN, la gara sarà dunque disponibile solamente in streaming sul sito e sull’app della piattaforma sportiva.