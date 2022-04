Spezia-Inter, Serie A 2021/2022: formazioni, news, guida Tv

Spezia-Inter, partita di campionato serie A. Orario, formazioni news e guida TV

È Spezia–Inter la gara che aprirà la trentatreesima giornata di Serie A: la partita del Picco sarà infatti la prima di questo nuovo turno del massimo campionato di calcio italiano.

Gli Aquilotti di Thiago Motta proveranno dunque a sgambettare i nerazzurri, i quali dopo essere prepotentemente rientrati in corsa per lo scudetto grazie al doppio successo su Juventus e Verona vorranno dal canto loro riportarsi almeno per qualche ora (il Milan giocherà poco dopo Handanovic e compagni) in vetta alla classifica.

Spezia probabile formazione

Con i quattro punti racimolati nei match contro Venezia ed Empoli, lo Spezia è in una situazione di classifica piuttosto tranquilla: quindicesimi a +11 dalla zona retrocessione, i liguri arrivano tutto sommato tranquilli alla difficile sfida contro l’Inter.

Pochi dubbi per quanto riguarda lo schieramento per il match del Picco, per il quale ci sono solamente da valutare le condizioni di Bourabia (comunque più vicino alla panchina che a una maglia da titolare).

Di seguito infatti la probabile formazione dello Spezia.

(4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau,Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

Ultime news e probabile formazione Inter

Se lo Spezia arriva a questa partita senza troppe pressioni, altrettanto non si può dire dell’Inter: i nerazzurri sanno infatti di non potersi permettere ulteriori passi falsi dopo quelli già commessi a inizio 2022. Con sempre meno gare a disposizione, ogni punto ha infatti ora un peso specifico notevole, quindi l’unico i ragazzi di Inzaghi si presenteranno in campo con l’unico obiettivo di vincere.

Qualche dubbio in più rispetto agli avversari per la formazione meneghina: De Vrij, acciaccato, dovrebbe rimanere a riposo precauzionale, mentre sulle fasce e Darmian e Gosens potrebbero far rifiatare i titolarissimi Dumfries e Perisic. Occhi puntati anche sull’attacco, con Correa che potrebbe essere confermato per permettere a Dzeko di arrivare fresco al derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Di seguito, dunque, la probabile formazione dell’Inter.

(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Gosens; Martinez, Correa

Dove vedere Spezia-Inter, diretta TV e streaming

Spezia–Inter si disputerà domani, venerdì 15 aprile, con fischio d’inizio fissato per le ore 19. Per quanto riguarda la diretta, la gara sarà disponibile in TV su Sky e in streaming su NOW e DAZN.