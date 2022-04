Inter-Verona 2-0, Serie A 2021/2022: alla squadra di Inzaghi basta un tempo

Inter-Verona si decide nella prima mezz’ora in virtù delle reti di Barella e Dzeko. Nella ripresa gli scaligeri ci provano, ma Handanovic e compagni resistono e si portano a -1 dal Milan.

Inter–Verona è storia: il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A si è infatti concluso con un 2-0 in favore dei padroni di casa, assolutamente dominanti nel primo tempo e bravi nella ripresa a gestire i due gol di vantaggio.

Più appannato del solito invece l’Hellas, uscito solamente alla distanza e non in grado di trovare un gol che avrebbe riaperto la gara.

PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco è un assoluto monologo dell’Inter: i nerazzurri assediano l’area dell’Hellas sin dai primi minuti creando parecchio, pur non riuscendo a sfondare.

Al 22′, però, il gol arriva: Perisic recupera palla a centrocampo e si invola sulla sinistra, cross in mezzo e perfetto inserimento di Barella che di esterno insacca alle spalle di Montipò. Il Verona incassa il colpo ma non reagisce e così, pochi minuti dopo, arriva anche il raddoppio firmato da Dzeko, bravo a sfruttare al meglio un corner di Dimarco e una spizzata dello scatenato Perisic per segnare con un facile tap-in.

La reazione degli ospiti è tutta nella clamorosa occasione avuta al 35′ da Simeone, ma è bravissimo Handanovic a chiudergli lo specchio.

SECONDO TEMPO. Decisamente più equilibrato il secondo tempo: il Verona che si presenta in campo è infatti decisamente più propositivo, mentre l’Inter, dopo aver speso moltissimo, cerca di gestire il doppio vantaggio.

Il tutto si riassume in un paio di ottime occasione scaligere e in un palo dei padroni di casa, ma in nessun gol. Gli uomini di Inzaghi escono dunque dal Meazza con una vittoria per 2-0 e, in attesa dei risultati dagli altri campi, si portano a -1 dalla vetta.

Inter-Verona 2-0, il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (46′ D’Ambrosio), Dimarco (65′ Bastoni); Dumfries, Barella (65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu (84′ Gagliardini), Perisic; Correa (59′ Gosens), Dzeko. All.: Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (82′ Sutalo), Günter, Casale; Faraoni (62′ Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic (82′ Cancellieri); Bessa (62′ Lasagna), Caprari; Simeone. All. Tudor

RETI: 22′ Barella, 30′ Dzeko

