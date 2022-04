Torino-Milan 0-0, Serie A 2021/2022: i rossoneri non sfruttano l’occasione

Torino-Milan si chiude a reti bianche, con gli uomini di Pioli che dunque non approfittano del k.o. del Napoli per andare in fuga.

Torino–Milan si chiude senza vincitori né vinti: gli uomini di Juric sono infatti riusciti a bloccare i rossoneri sullo 0-0, avendo peraltro da recriminare per essere andati più volti vicino al vantaggio.

Chance buttata dunque per i ragazzi di Pioli, i quali non sfruttano a pieno il k.o. del Napoli per allungare in classifica, portandosi “solo” a +2 dall’Inter e, appunto, dai partenopei.

PRIMO TEMPO. Il copione della prima parte di gara è abbastanza chiaro: il Milan cerca di mantenere il pallino del gioco, il Torino risponde con pressing asfissiante e tentativi di ripartenza.

Il risultato sono quarantacinque minuti fisici e intensi, ma anche piuttosto bloccati e avari di emozioni. Nonostante la leggera predominanza dei rossoneri, il numero di reali occasioni rasenta lo zero (l’unico tiro in porta è quello di Calabria respinto senza troppi patemi da Berisha), così le squadre vanno a riposo a reti inviolate.

SECONDO TEMPO. Pronti, via e dopo cinque minuti della ripresa il Milan rischia grosso, ma Maignan vola sul gran destro a giro di Vojvoda e toglie la palla dall’incrocio. Gli ospiti provano a farsi vedere con un paio di fiammate, tuttavia al 65′ rischiano nuovamente con Belotti che però, dopo uno stop incredibile su un pallone altissimo, viene murato da Tomori.

Il secondo tempo continua su ritmi gradevoli e le squadre rispondono colpo su colpo, con il Torino che alla fine risulta anche più pericoloso: Tonali va vicino al vantaggio, ma i granata recriminano per tre grandi occasioni non sfruttate da Belotti, Aina e Pellegri.

Il colpo vincente però non arriva e così, dopo qualche proteste per un potenziale rigore non assegnato ai ragazzi di Pioli, la gara si chiude sullo 0-0.

Chance dunque non pienamente sfruttata per la capolista, la quale allunga di un solo punto sulla seconda posizione. L’Inter, alla quale manca una partita da recuperare, punta ora al sorpasso.

Torino-Milan 0-0, il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima (64′ Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (64′ Aina), Lukic, Ricci, Vojvoda (84′ Buongiorno); Pobega (84′ Seck), Brekalo; Belotti (76′ Pellegri). All.: Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori (87′ Gabbia), Kalulu, Hernandez; Tonali (82′ Krunic), Kessie; Saelemaekers, Diaz (55′ Messias), Leao; Giroud. All.: Pioli