Juventus-Bologna, Serie A 2021/2022: ultime news, guida TV

Juventus-Bologna, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato, si giocherà sabato 16 aprile alle ore 18.30. Ecco le ultime notizie e le probabili formazioni.

Nel sabato di Serie A c’è anche Juventus–Bologna, gara che vedrà i bianconeri andare a caccia di punti Champions contro i rossoblù, squadra che ormai sembra aver poco da dire a questo campionato.

Ecco news, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Juventus, news e probabile formazione

Emergenza a centrocampo per Allegri, il quale in vista del match contro il Bologna dovrà probabilmente tornare a una mediana a due con Zakaria e Rabiot (unici disponibili nel ruolo). Occhio al ritorno di Alex Sandro per la fascia sinistra e a quello di Bonucci per la difesa, mentre in avanti il terzetto Cuadrado–Dybala–Morata dovrebbe supportare Vlahovic.

Di seguito dunque la probabile formazione della Juventus.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Classifica e probabile formazione Bologna

Reduce dal pareggio contro il Milan e dalla vittoria contro la Sampdoria, il Bologna arriva alla sfida contro la Juve con la salvezza in tasca (è a +15 dalla zona retrocessione), la mente leggera e poco da perdere.

Mister Tanjga (sostituto di Mihajlovic durante il periodo necessario alle cure di quest’ultimo dopo l’annuncio della possibile ricomparsa della leucemia) nonostante qualche giocatore non al top dovrebbe comunque avere praticamente tutta la rosa a disposizione, il che gli permetterà di avere ampia scelta.

Di seguito dunque la probabile formazione del Bologna.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow.

Vedi anche: classifica e calendario Serie A

Dove vedere Juventus-Bologna: streaming e orario

Juventus–Bologna è un’esclusiva DAZN e quindi sarà disponibile solamente in streaming attraverso il sito o l’app della piattaforma. Si gioca domani, sabato 16 aprile, con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30.