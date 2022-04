Milan-Bologna, Serie A 2021/2022: i felsinei fermano la capolista

Reti bianche al Meazza: Milan-Bologna termina 0-0 nonostante le molte occasioni. La corsa allo scudetto resta aperta.

Milan–Bologna, partita della 31esima di serie A si chiude a reti inviolate: la capolista non è infatti riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro i felsinei.

Primo tempo equilibrato in quel di San Siro, dove i padroni di casa giocano complessivamente meglio e creano parecchio, soprattutto con Giroud, ma non riescono a trovare la via del gol.

PRIMO TEMPO. La prima frazione di gioco in quel di San Siro è piuttosto equilibrata: i padroni di casa giocano complessivamente meglio e creano parecchio, andando vicinissimi al gol soprattutto con Leao (alta la sua conclusione da ottima posizione) e soprattutto con Giroud (per lui due pericolosissimi colpi di testa neutralizzati da Skorupski), ma non riescono a trovare la via del gol.

I felsinei comunque non stanno a guardare e rischiano anche in un paio di occasioni di trovare la via della rete, ma sia Aebischer (22′) che Barrow (26′) trovano sulla propria strada un ottimo Maignan.

SECONDO TEMPO. Decisamente più a senso unico la ripresa, con gli uomini di Pioli che provano a sfondare il muro eretto dai giocatori rossoblù. Nemmeno l’ingresso di “big” come Rebic, Kessie e Ibrahimovic permette infatti al Milan di vincere la resistenza degli avversari, i quali tremano (soprattutto in occasione di un pericoloso diagonale di Calabria terminato di poco fuori) ma sono bravi a stringere i denti e alla fine a portare a casa un punto molto prezioso.

BAGARRE IN VETTA. A sette giornate dalla fine del campionato il Milan vede dunque il Napoli e l’Inter avvicinarsi pericolosamente: dopo la vittoria contro la Juventus e con una partita ancora da recuperare, Handanovic e compagni sono infatti virtualmente a -1 dalla vetta, stesso attuale distacco dei partenopei. Il Bologna, dopo due k.o. consecutivi, torna invece a smuovere la classifica e lo fa con un pareggio assolutamente prestigioso in casa della capolista.

Il Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (75′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (70′ Kessie), Tonali; Messias (46′ Rebic), Diaz, Leao; Giroud (70′ Ibrahimovic). All.: Pioli

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (82′ Bonifazi), Theate; Hickey (71′ Kasius), Schouten, Svanberg (71′ Soriano), Dijks (82′ Mbaye); Aebischer; Barrow (60′ Orsolini), Arnautovic. All.: Tanjga

