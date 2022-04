Napoli-Roma, a che ora si gioca il Derby del Sole

Napoli-Roma è la prima partita del lunedì di Pasquetta. Ecco ultime news, probabili formazioni e guida TV del Derby del Sole.

Sarà Napoli–Roma ad aprire il lunedì di Pasquetta di Serie A: il Derby del Sole è infatti la prima delle due gare del Monday Night.

Ad affrontarsi saranno dunque i partenopei, sempre a caccia di punti che permettano di coltivare il sogno scudetto, e gli uomini di Mourinho, i quali vorranno certamente consolidare il quinto posto e cercare al contempo di mantenere viva la corsa alla zona Champions.

Napoli, news e probabile formazione

Il Napoli dopo il k.o. contro la Fiorentina ha bisogno di tornare subito in corsa, anche perché le vittorie di Inter e Milan hanno messo una certa pressione ai partenopei. Rossoneri e nerazzurri distano ora rispettivamente cinque e tre punti, quindi un mancato successo potrebbe pesare parecchio nell’abito del rush finale.

Per Spalletti arriva una buona notizia arriva dall’infermeria: Petagna ha infatti svolto l’intero ultimo allenamento con la squadra e quindi tornerà a disposizione. Più difficile invece il recupero di Di Lorenzo, oggi allenatosi a parte. Per il resto il tecnico azzurro non dovrebbe avere grosse defezioni.

Di seguito, dunque, la probabile formazione del Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

Roma probabile formazione

Reduce da undici risultati undici consecutivi, la Roma di Mourinho continua la propria rincorsa al quarto posto: una vittoria permetterebbe infatti ai giallorossi di sfruttare il mezzo passo falso della Juve per rosicchiarle due punti e portarsi a -3.

Abbondanza anche per i capitolini, con il tecnico portoghese che potrà far girare qualche giocatore. Pochi dubbi però sull’attacco: a formare il tandem d’attacco saranno Zaniolo e Abraham.

Qui sotto ecco quindi la probabile formazione della Roma.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Viña; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Dove vedere e a che ora si gioca Roma-Napoli

Il Derby del Sole si disputerà domani allo stadio Maradona con calcio d’inizio fissato per le ore 19. Per vedere la partita in streaming tra gli azzurri di Spalletti e i giallorossi di Mourinho servirà l’abbonamento a DAZN: Roma-Napoli non sarà infatti disponibile su Sky.

Vedi anche: Calendario Serie A