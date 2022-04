Lazio-Milan, Serie A 2021/2022: quando si gioca, formazioni e guida TV

Lazio-Milan chiude la domenica di campionato. Ecco orario, formazioni e dove vedere la partita in streaming.

Lazio–Milan è la partita che chiuderà la domenica del trentaquattresimo turno di Serie A. La capolista sarà dunque ospite dei biancocelesti in una gara importantissima in ottica scudetto ed Europa League.

Il Diavolo dovrà infatti vincere per mantenere la vetta a discapito dell’Inter, mentre gli uomini di Sarri hanno bisogno di punti per impedire alla Roma di scappare.

Lazio-Milan, classifica Serie A

La Lazio arriva alla sfida appaiata con la Fiorentina con cinquantasei punti e un sesto posto in classifica a -2 dalla Roma. Battere il Milan sarebbe dunque un colpaccio in vista della rincorsa alla quinta posizione.

Gli uomini di Pioli hanno però uno scudetto da vincere: il duello con l’Inter (senza dimenticare che il Napoli potrebbe sempre rientrare in corsa) è infatti serratissimo a questo punto del campionato ogni punto pesa tantissimo. In attesa del recupero dei “cugini”, i rossoneri devono dunque cercare di mantenere il vantaggio di due punti e, se possibile, di incrementarlo

Calendario serie A: partite campionato 2022. Lista completa e classifica

Lazio-Milan, probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per Sarri: Marusic infatti reduce dall’influenza e potrebbe non essersi ripreso al meglio. Se starà bene giocherà lui, in caso contrario spazio a Hysaj. Indisponibile invece Pedro, Patric parte dalla panchina.

Non dovrebbero esserci invece grossi dubbi per quanto riguarda il Milan, con Pioli che recupera Ibrahimovic e Rebic per la panchina e manda in campo quella che di fatto, al netto degli infortuni (Kjaer e Florenzi in primis) è la squadra titolare.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Lazio-Milan.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

Vedi anche: rosa Lazio 2021/2022

Vedi anche: rosa Milan 2021/2022

Lazio-Milan, quando si gioca e dove vederla

Lazio e Milan si affronteranno all’Olimpico domani, 24 aprile, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. La gara sarà disponibile esclusivamente in streaming su DAZN.