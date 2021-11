Juventus vs Fiorentina, esame per due: diretta su DAZN, le formazioni

La sfida tra Juventus e Fiorentina, anticipo della 12esima giornata di Serie A (ore 18) offre uno spunto di riflessione importante sul futuro di entrambe le squadre

La Fiorentina è un test importantissimo per la Juventus che dopo avere conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League grazie alla netta vittoria sullo Zenit San Pietroburgo deve ora rilanciarsi in Serie A dove il passivo è pesantissimo, sedici i punti da recuperare su Milan e Napoli.

Juventus vs Fiorentina, la partita

La pausa immediatamente successiva alla sfida contro la Fiorentina cade in un momento molto importante, immediatamente prima della pausa per gli impegni della Nazionale che si appresta a giocare le due gare decisive per l’accesso ai Mondiali in Qatar. Ma contro una Fiorentina che si sta dimostrando decisamente all’altezza del campionato, e che è reduce da due vittorie consecutive, il test per la squadra di Allegri diventa estremamente probante.

La vittoria europea non può cancellare quelle che sono state le ultime tre settimane della Juventus, difficilissime e coincise con le sconfitte contro Empoli e Verona. La Juve deve recuperare, e in fretta. Per tutta la settimana la squadra di Allegri si è allenata in ritiro: la risposta contro lo Zenit è stata decisamente adeguata. Ora i tifosi attendono una conferma.

Una rivalità storica

Anche se i tempi delle sfide per lo scudetto della Fiorentina del presidente Pontello, di Antognoni e di Batistuta sono lontane, la rivalità tra Juventus e i Viola è una delle più accese di sempre. Tifoserie che non si sopportano in una gara considerata da sempre a rischio, anche senza implicazioni di classifica. Se il passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus aprì una frattura quasi insanabile, l’ultimo ad avere varcato il passaggio proibito è stato Federico Chiesa, un trasferimento che i tifosi viola non hanno ancora digerito.

Juventus vs Fiorentina, le probabili formazioni

La prestazione contro lo Zenit ha dato indicazioni forti ad Allegri che confermerà quasi in blocco la squadra che ha vinto in Champions League con Dybala e Morata in attacco e Chiesa in corridoio. McKennie, tra i migliori nelle ultime gare e Bernardeschi dovrebbero essere titolari con un turno di riposo per Cuadrado, pronto in panchina in caso di necessità.

Italiano deve solo decidere quale potrebbe essere la spalla ideale per Vlahovic, al momento il favorito è Callejon con Sottil in panchina. Maglia da titolare anche per Odriozola.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

La partita contro la Fiorentina è attesissima, ed è un classico del campionato di Serie A. Il bilancio vede la Juventus in vantaggio con 78 vittorie contro 34 vittorie viola e 52 pareggi. Attenzione però: la Fiorentina lo scorso anno ha battuto la Juventus a Torino (settima vittoria esterna in 82 confronti). Anche se i viola non sono mai riusciti a vincere due volte di fila in casa dei bianconeri.

Juventus-Fiorentina si gioca alle ore 18.00 di oggi allo Stadio “Allianz Stadium” di Torino. Arbitra Simone Sozza, assistenti Stefano Alassio e Luca Mondin. Quarto uomo Luca Massimi. Aleandro Di Paolo alla VAR (assistente Giovanni Baccini).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma DAZN.