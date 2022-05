Inter-Sampdoria: ultima in nerazzurro per Perisic?

L’Inter dovrà battere la Sampdoria e sperare in un k.o. del Milan. Combinazioni scudetto, ultime news, probabili formazioni, guida TV.

Inter–Sampdoria deciderà insieme a Sassuolo-Milan quale sarà la milanese che si porterà a casa lo scudetto: i due match di domani saranno infatti gli ultimi di questa Serie A per entrambe le contendenti e ci diranno finalmente chi porterà a casa il campionato più combattuto e avvincente dell’ultimo decennio (l’anno scorso l’Inter vinse a quattro giornate dal termine, nei nove anni precedenti la Juventus regnò invece incontrastata portando a casa il titolo sempre con ampio anticipo).

Prima di vedere come si concluderà questa corsa allo scudetto, andiamo a vedere ultime novità, curiosità, probabili formazioni e dove vedere la partita dell’Inter.

Scudetto 2022, chi vince? Combinazioni e pronostico

Le possibilità di scudetto dell’Inter sono ridotte al lumicino e i nerazzurri possono sperare solamente in una combinazione: la squadra di Inzaghi, avendo due punti di svantaggio dal Milan e gli scontri diretti a sfavore, deve vincere contro la Samp e sperare poi che il Milan perda in casa del Sassuolo.

In caso di arrivo a pari punti, il Diavolo sarebbe infatti comunque campione in virtù delle del pareggio e della vittoria ottenuti nei Derby della Madonnina disputati durante questo campionato di Serie A.

Visti anche la tranquilla posizione di classifica di un Sassuolo che ha ormai poco da dire e l’entusiasmo del Milan (che potrebbe tornare a vincere il titolo a ben undici anni dall’ultima volta), il pronostico al momento è tutto in favore dei rossoneri.

Inter, seconda stella rimandata?

In Italia è tradizione applicare sullo stemma delle squadre una stella per ogni scudetto vinto. Ad averne di più è la Juventus, attualmente a quota tre in virtù dei trentasei titoli vinti (ai quali se ne aggiungerebbero altri due revocati per Calciopoli che club e tifosi bianconeri rivendicano tutt’ora).

Nessuno ha invece due stelle, ma proprio le milanesi sono molto vicine a raggiungerle: l’Inter ha infatti vinto diciannove scudetti (uno dei quali è il contestatissimo titolo 2004/2005, tolto alla Juventus e riassegnato proprio ai nerazzurri), mentre il Milan ne ha uno in meno.

Un eventuale successo nerazzurro permetterebbe dunque a Inzaghi di entrare nella storia come “l’allenatore della seconda stella” del club, ma al momento, come vi abbiamo detto, l’ipotesi che appare più probabile vede l’aggancio del Diavolo ai “cugini”.

Inter formazione 2022. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Probabili formazioni: ultima all’Inter per Perisic? Il calciomercato incombe

Inzaghi ovviamente si affiderà a tutti i propri titolari per provare fino alla fine a vincere uno scudetto che sarebbe clamoroso. Grande curiosità soprattutto per Perisic: il croato negli ultimi giorni aveva attaccato la società, rea di non averlo ancora contattato per il rinnovo (“Con i giocatori importanti non si fa così” le sue parole), quindi quella del Meazza potrebbe anche essere la sua ultima gara da giocatore dell’Inter.

Possibile invece che la Sampdoria, già matematicamente salva, possa anche concedersi un po’ di turn-over.

DI seguito dunque le probabili formazioni di Inter-Sampdoria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

SAMPDORIA (4-5-1): Augello; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. All.: Giampaolo

Dove vedere e chi arbitra Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria, gara in programma alle ore 18 di domani (22 maggio), sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello. Il match sarà inoltre trasmesso esclusivamente in streaming su DAZN.