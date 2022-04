Inter-Roma, Serie A 2021/2022: news e guida TV

Inter-Roma è il big match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Ultime notizie, probabili formazioni a che ora si gioca e dove vederla.

È certamente Inter–Roma il big match della trentaquattresima giornata di Serie A: i nerazzurri, attualmente secondi in classifica, ospitano infatti la squadra di Mourinho in una sfida importantissima per le zone più nobili della classifica.

Ecco dunque classifica, news, probabili formazioni e guida TV per la partita di San Siro.

Inter-Roma, classifica

L’Inter si presenta alla sfida di domani da seconda in classifica con due punti (e una partita) in meno rispetto al Milan capolista. Un’eventuale vittoria porterebbe dunque i ragazzi di Inzaghi al primo posto, almeno per una notte. Al contrario, non fare punteggio permetterebbe ai rossoneri di dare il via a una mini-fuga e al Napoli, attualmente a -2, di accorciare.

La Roma è invece quinta a +2 dalla Lazio e a -5 dalla Juventus: un successo permetterebbe dunque di tenere viva la corsa alla Champions League, ipotesi che invece sbiadirebbe di fronte a un k.o. con successivo successo dei bianconeri.

Inter-Roma, news e probabili formazioni

Non dovrebbero esserci grandi novità per quanto riguarda l’Inter: Inzaghi dovrebbe infatti optare per la formazione titolare. Eccezion fatta per Vidal (problema alla caviglia per lui), il tecnico nerazzurro avrà comunque tutti a disposizione.

Mourinho dovrà invece fare a meno di Zaniolo, squalificato così come il portiere Fuzato. A sostituire il trequartista, peraltro grande ex dell’incontro, dovrebbe essere Oliveira.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Inter-Roma, quando si gioca e dove vedere la partita

Inter–Roma andrà in scena domani, 23 aprile, al Meazza. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18, diretta in streaming su DAZN. Non sarà invece disponibile su Sky.