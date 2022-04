Sassuolo-Juventus, Serie A 2021/2022: quando si gioca. Guida TV

Sassuolo-Juventus è l’ultima gara di questo turno di Serie A. Orario, ultime news e dove vedere la partita in Tv e streaming

Sassuolo-Juventus chiude questa trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: i bianconeri saranno infatti ospiti degli uomini di Dionisi in un match importante in ottica Champions League.

Ecco ultime novità, le probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita in Tv e streaming.

Sassuolo-Juventus, ultime news

La Juve, sconfitta dai neroverdi nella partita di andata a Torino, arriverà al Mapei Stadium da quarta in classifica e con una grossa chance per ipotecare la partecipazione alla prossima Champions League: il K.0 della Roma contro i nerazzurri permette infatti ai bianconeri di portarsi a +8 dalla squadra di Mourinho e ipotecare la partecipazione nel massimo torneo europeo.

Nessun assillo invece per il Sassuolo, ormai tranquillo e libero da pensieri di sorta. Gli emiliani sono decimi a quota quarantasei punti e non hanno particolari ambizioni, quindi scenderanno in campo con la mente libera e pronti a giocarsela a mente libera.

Calendario serie A: partite campionato 2022. Lista completa e classifica

Sassuolo-Juventus, probabili formazioni

Tra le file del Sassuolo dovrebbe rientrare Berardi, il quale ritroverà i suoi compañeros Raspadori e Scamacca nel classico 4-2-3-1 di Dionisi.

Continua invece l’emergenza centrocampo in casa Juve: gli unici disponibili sono Rabiot e Zakaria, quindi Allegri probabilmente ricorrerà a un 4-4-2 o a un 4-2-3-1. Tanti i ballottaggi, anche se Dybala e Vlahovic dovrebbero tornare a fare coppia davanti; resta da capire se saranno affiancati o se uno alle spalle dell’altro.

DI seguito, dunque, le probabili formazioni del match.

SASSUOLO (4-2-3-1); Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All.: Allegri

Vedi anche: giocatori Juventus 2021/2022

A dirigere la sfida del Mapei Stadium sarà Maresca con Liberti e Penna a coadiuvarlo nelle veste di quarto uomo. Completano la squadra arbitrale di Sassuolo-Juventus il VAR Aureliano e l’AVAR Galetto.

Sassuolo-Juve, a che ora si gioca e dove vedere la partita

La partita tra Juventus e Sassuolo è in programma domani, 25 aprile, alle ore 20.45 e sarà trasmessa per tutti gli abbonati in TV su Sky e in streaming su DAZN e Now.