Atalanta – Milan, 7a di Serie A. Partita in esclusiva su DAZN

Atalanta contro Milan partita 7^ giornata serie A. Convocati, formazioni e precedenti. Calcio d’inizio ore 20.45.

Atalanta Vs Milan – L’ultimo turno prima della seconda sosta stagionale del campionato di Serie A offre il bigh match tra i rossoneri e la squadra di Gasperini. Due squadre arrivate l’una a ridosso dell’altra lo scorso campionato, entrambe iscritte di diritto alla Champions League e che vantano ambizioni importanti ma che, per motivi diversi fino a questo momento non sono forse riuscite a convincere completamente.

Atalanta-Milan, le formazioni

La Dea è alle prese con l’ennesimo adattamento di una rosa sempre ricchissima ma che ha dovuto confrontarsi con partenze importanti. Il Milan dal canto suo vive ormai da due mesi con una infermeria affollata e in continuo aggiornamento. Senza contare le fatiche di Champions League, anche se entrambe le squadre arrivano da un turno casalingo. Deludente per il Milan che ha perso contro l’Atletico Madrid in una gara beffarda, molto positiva per l’Atalanta, che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale europea contro lo Young Boys.

Atalanta priva di Gosens, per il quale si profila un’assenza di non meno di due mesi. Il sostituto naturale è ovviamente Maehle. Gasperini sembra voler puntare di nuovo su Zapata che sta sacrificandosi moltissimo in questo avvio di stagione: riconfermati Toloi e Demiral nonosytante qualche acciacco di carattere muscolare. Al rientro ma solo in panchina Palomino.

VEDI ANCHE: ATALANTA FORMAZIONE GIOCATORI ITALIANI E STRANIERI

Stefano Pioli ha pochi dubbi perché troppe sono le indisponibilità. Non convocato Ibrahimovic per il quale si prevede un’assenza che andrà al di là della sosta. Manca anche Florenzi, operato al ginocchio in artroscopia. In compenso rientra Kjaer dopo il problema muscolare subito dieci giorni fa in una squadra che di fatto è praticamente la stessa che fa gli straordinari da due settimane a questa parte.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Milan vs Atalanta dati e statistiche

Tanti pareggi tra Milan e Atalanta: ben 43 su 120 incontri complessivi, sei dei quali nelle ultime dodici partito di campionato. Atalanta e Milan sono partiti bene, 11 punti per i neroblu (uno in meno dello scorso anno), 16 il Milan che se vincessero a Bergamo eguaglierebbero la partenza della stagione 2003/04 con 19 punti su 21.

L’Atalanta è una delle quattro squadre di Serie A – le altre sono Sassuolo, Udinese e Verona – a non avere mai segnato su calcio piazzato in questo avvio stagionale di Serie A. Attenzione a Malinovskyi che con otto reti e 11 assist nel 2021 risulta essere il giocatore più decisivo della Serie A in fatto di azioni da gol.

Atalanta-Milan si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia “Gewiss Arena” di Bergamo. Arbitra Marco Di Bello, assistenti Giovanni Baccini e Dario Cecconi. Quarto uomo Daniele Doveri. Rosario Abisso alla VAR (assistente Mauro Vivenzi).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma streaming di DAZN.

L’ultima conferenza stampa di Stefano Pioli