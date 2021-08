Barcellona-Juventus, Cristiano Ronaldo c’è. Dove vedere la partita di oggi

Partita amichevole Barcellona Juventus in programma questa sera alle 21.30. CR7 in campo fin dal primo minuto. Formazione e dove vedere la partita di oggi.

Il Barcellona contro la Juventus gioca la sua prima partita senza Leo Messi, che da oggi sarà ufficialmente l’acquisto più prestigioso del Paris Saint Germain nel tentativo di inseguire la Champions League maschile. E la Juve ritrova in campo dal primo minuto Cristiano Ronaldo.

Barcellona-Juventus, il Trofeo Gamper

I temi di interesse della sfida tra Juventus e Barcellona nell’amichevole che assegnerà il Trofeo Gamper sono davvero molti. A Barcellona si parla ancora quasi esclusivamente di Messi, duramente attaccato dai tifosi sui social ma anche dalla stampa catalana. L’aggettivo più educato che gli viene abbinato è quello di ‘ingrato’.

Tutti speravano di potere vedere in campo – anche se solo in amichevole almeno per ora – il rinnovato duello tra CR7 e Messi, i giocatori che negli ultimi venti anni hanno conquistato più palloni d’oro di chiunque altro. Messi, anche quest’anno è in corsa per il titolo individuale più prestigioso del calcio mondiale dopo la vittoria in Copa America.

Assente invece Paulo Dybala che continua i suoi allenamenti individuali per recuperare il problema muscolare che per il momento gli ha impedito di scendere in campo nei primi due test.

Juventus femminile, in campo con il Barcellona alle 18: dove vederla

Juventus: Allegri sceglie una squadra duttile

Massimiliano Allegri presentando la partita ha spiegato di essere curioso di capire le condizioni della sua squadra contro un Barcellona sicuramente più avanti nella preparazione: “Mi aspetto che si giochi di squadra, sia quando abbiamo la palla sia quando non l’abbiamo. E mi aspetto qualche segnale di crescita da parte di alcuni giocatori. Abbiamo personalità in grado di coprire più di un ruolo a centrocampo ed è esattamente quello che sono curioso di vedere anche contro il Barcellona. La squadra si è allenata bene, con entusiasmo, con voglia. È un’amichevole importante, di prestigio, che può dare indicazioni importanti”.

L’assenza di Dybala è motivata: “Ho preferito fargli fare altri due giorni di allenamento a Torino, sarebbe stato un rischio portarlo con noi. Ne ho parlato con lui e abbiamo deciso insieme che l’ideale è che lui resti a Torino”.

Allegri si aspetta molto dai giovanissimi: “De Winter e Ranocchia hanno lavorato molto bene ma in tutto il settore giovanile ho trovato molto margine di miglioramento e grande volontà. Molto dipende da loro e dalla loro voglia di migliorare e dall’ambizione di arrivare a certi risultati. Abbiamo un anno intero per migliorare i singoli e metterli a disposizione della squadra”.

Juventus, Kaio Jorge è ufficiale: accordo di cinque anni

Barcellona-Juventus, probabili formazioni: dove vederla

Il match tra Barcellona e Juventus andrà in scena alle ore 21.30 allo stadio Johan Cruyff e sarà visibile in diretta esclusiva per tutti gli abbonati calcio e sport Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport Uno (201) con diretta streaming su Sky Go e NOW.

Anche Kaio Jorge, appena arrivato dal Brasile dopo il contratto quinquennale firmato con la Juventus, è rimasto a Torino: lo si vedrà in campo forse contro l’Atalanta, nell’ultimo test amichevole dei bianconeri.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Riqui Puig; Griezmann, Depay, Braithwaite. ALL.: Koeman.

A disposizione: Peña, Emerson, Umtiti, Piqué, Pjanic, Coutinho, De Jong, Aguero.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo. ALL.: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cuadrado, Danilo, De Winter, Dragusin, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Peeters, Ranocchia, Fagioli, Bernardeschi, Chiesa, Soulé, Marques, Felix Correia.