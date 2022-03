Nazionale italiana Vs la Macedonia. Data, orario partita playoff

Nazionale italiana qualificazioni mondiali 2022, primo playoff giovedì 24 marzo contro la Macedonia. Orario, formazioni e dove vedere l’Italia in Tv o streaming

Nazionale playoff – Tra l’Italia e la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar ci sono ancora due partite. La prima contro la Macedonia del Nord, una squadra abbordabile, con poca tradizione ma con individualità di un certo livello. Di seguito le ultime sull’Italia di Mancini e sulla squadra avversaria.

Nazionale playoff: quando e dove si gioca

L’Italia deve disputare due partite. O meglio. Una, di sicuro. Scaramanticamente, della seconda si parlerà solo in seguito. La prima sfida, comunque decisiva, è quella in programma giovedì sera alle 20.45 al “Renzo Barbera” di Palermo, dove gli Azzurri affrontano la Macedonia del Nord, anch’essa seconda classificata all’interno del proprio girone di qualificazione.

Nazionale di calcio: Calendario partite dell'Italia, date e orari

Il sorteggio ha voluto che l’Italia potesse affrontare in casa almeno questa partita, ma non la seconda. In caso di vittoria, infatti, gli Azzurri saranno chiamati a una seconda sfida, decisamente più difficile, in campo avverso contro la vincente della partita tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo (all’Estadio do Dragao di Porto) o la Turchia (al Buyuksehir di Konya). Nulla è impossibile: ma le cose potevano essere decisamente più semplici di così e il rischio concreto è che l’Italia non si qualifichi ai Mondiali 2022 per la seconda volta di fila dopo il fallimento di Russia 2018, un’eventualità che i tifosi degli Azzurri non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

Nazionale italiana di calcio: rosa e formazione Italia 2022

I convocati e la formazione

L’ultimo turno di campionato dirà quali sono le condizioni dei giocatori su cui potrà contare Roberto Mancini. Locatelli, positivo al Covid, è stato convocato nella speranza che si negativizzi prima della eventuale seconda partita. Convocati anche Bonucci e Chiellini, reduci da un periodo molto problematico che li ha visti spesso assenti. Non convocato invece dopo il test di qualche settimana fa Mario Balotelli.

Ci sarà ancora spazio, se necessario, sia per Luiz Felipe, difensore della Lazio che per l’attaccante del Cagliari Joao Pedro, entrambi alla prima convocazione in Nazionale dopo la chiamata nello stage di fine gennaio. Tornano in azzurro Matteo Politano, Stefano Sensi, recentemente passato alla Sampdoria, e Pierluigi Gollini, assente dal settembre scorso. Ipotizzare una formazione fin da subito è impossibile. La squadra si riunirà a Coverciano a partire da questa sera. Mercoledì il trasferimento a Palermo.

Playoff chi sono gli avversari dell’Italia: la Macedonia del Nord

Il CT della Macedonia Milevski ha convocato un numero ridotto di giocatori, 26, tra i quali anche Elmas, del Napoli che però sarà assente contro l’Italia perché squalificato.

Portieri: Dimitrievski (Rayo Vallecano), Siskovski (Doxa), Naumovski (Shkupi).

Difensori: S. Ristovski (Dinamo Zagabria), Velkovski (Rijeka), Musliu (Ingolstadt), Ristevski (AEL Limassol), Alioski (Al-Ahli), Ashkovski (Sepsi), Serafimov (Zalaegerzeg).

Centrocampisti: Ademi (Dinamo Zagabria), Elmas (Napoli), Bardhi (Levante), Spirovski (MKT), Kostadinov (Piast), Atanasov (Hajduk Spalato), Rakip (Malmö), Nikolov (Sheriff Tiraspol), Babunski (Debrecen).

Attaccanti: Jahovi (Gestepe), M. Ristovski (Spartak Trnava), Miovski (MKT), Churlinov (Schalke 04), Trajkovski (Al-Fahja), Ethemi (Istanbulspor), Babunski (Debrecen).

Sono solo due i precedenti con la Macedonia del Nord, entrambi nelle qualificazioni al Mondiale 2018: successo a Skopje in rimonta (2-3) e pareggio a Torino (1-1). Per l’Italia è la 16esima partita l “Renzo Barbera” di Palermo: 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Lo stadio di Palermo si appresta ad accogliere gli Azzurri con uno splendido tutto esaurito, il primo a pieno regime dopo la pandemia visto che solo da pochi giorni il ministro dello sport e quello della salute hanno avvallato la deroga per abbattere gli sbarramenti di ingressi legati al Covid. In mascherina: ma tutti presenti.

Nazionale playoff – l’elenco dei convocati di Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)

Dove vedere Italia Macedonia

La partita dell’Italia valida per la qualificazione ai Mondiali 2022, sarà come di consueto trasmessa in esclusiva dalla RAI, in diretta su RAI Uno e in streaming su RAI Play.