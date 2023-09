Italia Ucraina, nel match in programma martedì a San Siro, la Nazionale si gioca la qualificazione all’Europeo 2024. Pronostici, avversari e ultime news.

Italia Ucraina – Il pareggio di Skopje contro la Macedonia del Nord ha già spento l’entusiasmo per l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana.

Contro l’Ucraina serve una vittoria. E i tre punti in palio sono una condizione assolutamente necessaria, ma certo non sufficiente, per garantire la corsa quantomeno al secondo posto delle qualificazioni al prossimo Europeo in Germania.

Nazionale di calcio Italiana, cosa non funziona

Nonostante il cambio in panchina e qualche timido progresso sotto l’aspetto della produzione offensiva soprattutto nel primo tempo, l’Italia maschile continua a dimostrare una difficoltà endemica di realizzazione. Nel loro momento migliore contro la Macedonia del Nord gli Azzurri sono riusciti a creare quattro palle gol trasformandone tuttavia una sola in avvio di ripresa, per spegnersi subito dopo.

Due sono le cose evidenti. La Nazionale di calcio italiana ha bisogno di creare tanto per ottenere un minimo vantaggio ma fino a questo momento il minimo vantaggio non è mai bastato, se non contro la modestissima rappresentativa di Malta.

A questo bisogna aggiungere una condizione fisica sicuramente non al meglio. La stagione è appena cominciata per tutti e i pesi del carico di lavoro in ritiro si fanno sentire, ma anche una grande difficoltà nel garantire ritmo e continuità di prestazione nell’arco di 90 minuti puntando anche solo sui cambi in panchina che, contro la Macedonia del Nord, non hanno portato nulla di funzionale a una squadra che stava sbandando paurosamente.

Italia Ucraina classifica girone Euro 2024

In una partita che non ammette ulteriori errori l’Italia è obbligata a vincere. La squadra azzurra in questo momento è terza nel girone con tre punti di ritardo su l’Ucraina, addirittura 9 da recuperare su l’Inghilterra ma con un calendario sul quale pesano due partite ancora da giocare. La vittoria è necessaria se non altro per agganciare proprio l’Ucraina, reduce da uno splendido pareggio interno contro l’Inghilterra. A quel punto, prima di fare i conti sull’Inghilterra che sembra già irraggiungibile, avremmo la possibilità di giocarcela testa a testa con gli ucraini: un’eventualità che francamente, al momento del sorteggio, non sembrava nemmeno da prendere in considerazione.

VEDI Nazionale di calcio calendario

CLASSIFICA GRUPPO C

Inghilterra 13 punti (5 partite giocate)

Ucraina 7 (4)

Italia 4 (3)

Macedonia del Nord 4 (4)

Malta 0 punti (4)

Come gioca l’Ucraina

Nonostante le drammatiche conseguenze di un conflitto che dura ormai da 18 mesi e che ha definitivamente allontanato anche la nazionale di calcio dalla sua gente e dalle proprie città, l’Ucraina sta dimostrandosi una squadra consistente che può contare su un progetto serio e su un CT estremamente capace.

Il tecnico è Serhij Rebrov, giocatore simbolo della nazionale e della Dinamo Kiev del periodo d’oro, con Lobanowski e Andriy Shevchenko.

La nazionale ucraina gioca le partite casalinghe in Polonia: impressionante il tifo del pubblico di casa a Wroclaw, una vera e propria la chiave di volta in un pareggio che a un certo punto è sembrato addirittura stretto alla formazione gialloazzurra. Vantaggio nel primo tempo di Zinchenko, ora all’Arsenal, giocatore amatissimo in Inghilterra per i suoi trascorsi e per il suo impegno sociale nei confronti dei profughi e dei bambini portati in salvo lontani dalla guerra. Pareggio di Walker, suo ex compagno di squadra al Manchester City.

Una squadra molto solida e con poche idee estremamente chiare: due su tutte. Rompere e ripartire. Centrocampo fisico con Zinchenko e Yarmolenko, linea offensiva fisica e veloce che si appoggia sull’asse Mudryk-Yaremchuk. Il ranking posiziona l’Ucraina al 24esimo posto, 16 posizioni sotto l’Italia. Il buon senso e un’attenta analisi delle ultime partite sostengono invece che il gap sia molto più sottile e che la forbice non sia così ampia.

Italia Ucraina convocati da Spalletti

Di fronte a una squadra che non può contare su alcuni elementi che potrebbero davvero essere determinanti, in modo particolare Federico Chiesa, tornato a casa per un problema fisico, e Scamacca, non convocato per scelta tecnica (ma forse avrebbe fatto comodo), non è che Spalletti abbia l’imbarazzo della scelta.

Se si aggiunge il fatto che anche Mancini e Politano hanno lasciato il ritiro con i lividi dopo la partita di Skopje, le scelte del nuovo commissario tecnico sono davvero ridotte all’osso: Scalvini e Zaniolo dal primo minuto. E per il resto formazione quasi completamente riconfermata con Tonali a centrocampo affiancato da Cristante. In attacco la scelta dovrebbe cadere di nuovo su Immobile e Zaccagni. Quasi certamente l’ex tecnico del Napoli punterà su una squadra affidabile senza improvvisazioni. La partita è troppo importante, decisiva una scelta sbagliata potrebbe costare carissima.

Queste le probabili formazioni di Italia-Ucraina.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. CT Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. CT Rebrov

A che ora si gioca Italia Ucraina

Italia Ucraina si gioca martedì 12 settembre allo stadio di San Siro, Milano, alle 20.45. Arbitra l’incontro lo spagnolo Alejandro Hernandez. La prevendita è proseguita piuttosto a rilento a dimostrazione di un rapporto tra il pubblico e la nazionale tutto da ricostruire. San Siro non sarà certamente pieno… In compenso sarà presente una fortissima delegazione di tifosi ucraini che non mancheranno, ancora una volta di far sentire la propria voce di solidarietà nei confronti di un paese sotto assedio.

Pronostico Italia Ucraina

I bookmaker danno l’Italia favorita ma con quote non entusiasmanti dopo il pareggio di sabato sera. Azzurri favoriti insomma, ma non troppo: le ultime quote medie danno la vittoria dell’Italia a 1.50, il pareggio a 3.80 e la vittoria esterna dell’Ucraina a Milano a 7. Italia reduce da una sconfitta contro l’Inghilterra, da una partita vinta ma non entusiasmante con Malta e dal pareggio contro la Macedonia: quattro punti in tutto.

L’analisi degli scontri diretti vede l’Italia nettamente favorita con sei vittorie e due pareggi senza mai una sconfitta. L’ultimo precedente con l’Ucraina risale a un’amichevole del 2018, 1-1. L’ultima vittoria dell’Italia, sette anni prima, in un’altra amichevole con gol di Pepito Rossi e Matri. Era il 2011.