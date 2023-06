Italia-Spagna, semifinale di UEFA Nations League. La Nazionale di calcio maschile giovedì sera ritrova le Furie Rosse. Tutte le info.

L’Italia torna in campo contro la Spagna per la semifinale di Nations League. Di seguito trovate i giocatori convocati, le probabili formazioni, statistiche e a che ora gioca la nazionale di calcio italiana

Italia-Spagna, precedenti

La storia delle sfide tra Italia e Spagna è ricchissima di precedenti, alcuni dei quali molto recenti che costituiscono un grande motivo di interesse. Gli Azzurri hanno battuto la Spagna nella drammatica semifinale dell’Europeo in Inghilterra che poi ci ha portato il trofeo di due anni fa; ma sono usciti battuti nella semifinale dell’edizione scorsa di Nations League che ha segnato sotto un certo aspetto l’inizio di quella parabola discendente che si è conclusa con la clamorosa eliminazione ai Mondiali.

Una partita che pose fine al record mondiale di 37 vittorie consecutive dell’Italia. La Spagna poi perse la finalissima dell’Europa League contro la Francia. E quello in semifinale fu l’ultimo testa a testa di una rivalità tra l’Italia e le Furie Rosse che è una delle più ricche e quotate in senso assoluto: 39 i precedenti quasi un perfetta parità: undici vittorie azzurre, dodici spagnole e 16 pareggi.

Se la Nazionale di calcio ha deciso di ricominciare da Mancini, la Spagna per il dopo Luis Enrique ha chiamato dalle nazionali under Luis de la Fuente, alla sua terza partita ufficiale e già con qualcosa da farsi perdonare, una bruttissima sconfitta contro la Scozia nelle qualificazioni all’Europeo.

Italia-Spagna Nation League, ultime notizie

La nazionale di calcio è, un progetto azzurro tutto da ricostruire e certo questa partita non arriva nel momento migliore considerando un campionato di serie A interminabile, molti giocatori chiave stremati che non aspettano altro di andarsene in vacanza. Ma l’occasione è importante. All’Italia serve un rilancio anche dal punto di vista del ranking che vede gli Azzurri in questo momento all’ottavo posto della graduatoria FIFA con la Spagna due posizioni e 31 punti sotto di noi.

Una partita che sotto un certo aspetto sfugge i pronostici e che si gioca in condizioni davvero particolari e imprevedibili.

La nazionale spagnola è all’inizio di un nuovo ciclo, giovane e con talenti molto brillanti che mancano tuttavia ancora un po’ di quella sintonia che era uno dei punti di forza della squadra di Luis Enrique. Mancherà Pedri assente come Balde, bloccato da un infortunio. A fare da chioccia Jesus Navas, reduce dalla vittoria di Europa League con il Siviglia che a 37 anni potrebbe chiudere proprio in Nations League la sua lunga esperienza in Nazionale. Per il resto squadra confermata con tanta scelta e tantissima qualità in panchina considerando anche i potenziali inserimenti di talenti veri come Joselu, Rodrigo, Nico Williams e Yeremi Pino.

L’Italia è di nuovo alle prese con un potenziale cambio di modulo. Mancini punta sul blocco Inter ma deve capire se ha abbastanza scelta per giocare a tre punte, e in questo caso la scelta potrebbe cadere su Chiesa e Zaniolo esterni, o solo con due. Confermato il ritorno in azzurro di Retegui che tuttavia potrebbe non essere la prima scelta se si giocherà a due punte con Immobile ancora prima scelta.

L’elenco dei convocati per Italia-Spagna

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre)

Formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Immobile. All.: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Zubimendi, Rodri, Gavi; Asensio, Olmo; Morata. All.: De La Fuente

Spagna Italia-Spagna dove vederla, in TV e Streaming

Italia-Spagna si gioca giovedì 15 giugno alle ore 21 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede in Olanda. Arbitra lo sloveno Slavko Vincic. In caso di parità tempi supplementari, due di 15’, ed eventuali calci di rigore. La squadra che vince affronterà la Croazia, che ieri sera nella prima semifinale ha battuto l’Olanda a Rotterdam 1-2 dopo i tempi supplementarro. La finale è in programma domenica sera.

Ampia la copertura televisiva con diretta su RAIUno e Sky, live streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW TV.