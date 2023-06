L’Italia affronta l’Olanda nell’ultima partita ufficiale della stagione, la finale di consolazione della UEFA Nations League

Stagione piena di rimpianti per il calcio italiano. Dopo le tre finali europee perse dall’Inter in Champions League, dalla Roma in Europa League e dalla Fiorentina in Conference, tocca alla Nazionale azzurra accontentarsi di una finalina di consolazione in UEFA Nations League, ultimo atto ufficiale della stagione.

La sconfitta in semifinale contro la Spagna è una delusione estremamente fresca, un gol negli ultimi secondi di gioco, al termine di una partita certamente non bella ma sostanzialmente equilibrata contro la Spagna.

Italia-Olanda, curiosità

Anche l’Olanfs, organizzatrice di questa final four di Europa Nations League è uscita delusa da un appuntamento cui i tifosi dei Leoni tenevano moltissimo. Orange battuto 4-2 dalla Croazia e da un ispiratissimo Luka Modric nella semifinale che si è conclusa solo dopo i tempi supplementari. La Croazia, più fortunata e scaltra che solida, conferma il buon bilancio del Mondiale in Qatar che si è chiuso con un terzo posto che dice molto sulla qualità di un paese piccolo ma che sa come produrre talenti calcistici.

Un destino in qualche modo condiviso dall’Olanda che da sempre, su un territorio grande poco più di una regione italiana, riesce a sfornare qualità come nessun’altro. È una delle tante qualità dell’Olanda, affidata da alcuni mesi all’ex bandiera e allenatore del Barcellona Ronald Koeman.

Sfida interessante per molti aspetti. L’Olanda è sesta nel ranking internazionale FIFA, appena più in alto di noi (ottavo posto per gli azzurri). Si è molto discusso sull’utilità di questa partita che serve – per l’appunto – solo per il ranking e che nessuna delle due nazionali avrebbe voluto giocare considerando la stagione estremamente lunga, faticosa e stressante per tutti.

Precedenti e statistiche tra Italia e Olanda

I precedenti tra Italia e Olanda sono favorevoli agli Azzurri con dieci vittorie, altrettanti pareggi e tre sole sconfitte l’ultima delle quali all’Europeo del 2008, 0-3. Le ultime sfide si sono concluse nella fase a gironi dell’ultima Nations League con una vittoria azzurra in Olanda e un pareggio in casa, 1-1.

L’Italia è alla ricerca del secondo terzo posto consecutivo in questo torneo dopo quello di due anni fa, dopo un’altra sconfitta in semifinale e sempre contro la Spagna. Gli ultimi precedenti esterni per la squadra diretta da Roberto Mancini non sono straordinari: un pareggio e quattro sconfitte. Da ripensare gli approcci alla gara considerando che l’Itala ha subito almeno un gol nei primi venti minuti in quattro delle ultime sei di partite.

Italia-Olanda, ultime notizie e formazioni

Con l’Italia che ha poche ore di recupero rispetto alla semifinale persa contro la Spagna, sono numerosi i cambi cui Mancini è obbligato. Ampia rotazione, pure con meno scelte a disposizione, anche per l’Olanda di Koeman che pure ha 24 ore di riposo in più rispetto agli Azzurri.

Nell’Olanda giocheranno dal primo minuto gli ‘italiani’ Dumfries e Koopmeiners, con spazio a Xavi Simons, giovane estremamente interessante, e unica punta Gakpo, del Liverpool.

Squadra completamente diversa invece per Mancini che torna in campo con il 4-3-3: Meret tra i pali al posto di Donnarumma, divesa con Toloi e Acerbi e Dimarco, riconfermato. Centrocampo giallorosso con Pellegrini e Cristante e ritorno da titolare anche per Retegui che prenderà il posto di Immobile insieme a Chiesa e Raspadori.

Olanda (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo.

Italia (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Dimarco; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Retegui, Raspadori.

La finale per il terzo posto di Uefa Nations League tra Italia e Olanda si gioca alle ore 15 a Enschede, arbitra lo svedese Glenn Nyberg. Diretta su RAI 1 e Sky Sport, con live streaming su RAI Play, SKY Go e NOW Tv. Alle 20.45 la finalissima tra Spagna e Croazia.

Dopo questo match anche la Nazionale va in vacanza. Per riprendere l’attività a settembre con le qualificazioni all’Europeo. Nel girone degli Azzurri venerdì vittoria dell’Inghilterra a Malta (0-4, con gol di Alexander-Arnold, Kane e cacio di rigore di Wilson dopo un’autorete in avvio) e vittoria esterna in rimonta dell’Ucraina sulla Macedonia del Nord (2-3), prossimo avversario degli Azzurri.