Italia-Argentina, quando e dove si gioca, guida tv

Italia-Argentina, quando e perché la Nazionale gioca contro l’Argentina. Orario e calendario

Italia-Argentina rappresenta indubbiamente un match molto prestigioso e, soprattutto, l’occasione per la Nazionale di iniziare nel migliore dei modi un nuovo cammino dopo la cocente mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar. Il duello fra azzurri e Albiceleste sarà infatti il primo di una serie di cinque (gli altri quattro sono di Nations League) che si disputeranno nel giro di 15 giorni.

Perché si gioca Italia-Argentina, chi vince

Italia-Argentina non è altro che un incontro che vede opposti i vincitori di Euro 2020, quindi l’Italia, contro la vincente dell’ultima Coppa America, ossia l’Argentina. Questo match è stato ribattezzato la “Finalissima” e fa parte di un protocollo d’intesa firmato lo scorso dicembre da UEFA e CONMEBOL. L’accordo comprende anche calcio femminile, futsal, giovanili, scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica.

Il regolamento è molto semplice. Si tratta di una gara secca che prevede la disputa di due tempi regolamentari. In caso di parità al termine dei 90 minuti più recupero, non si procederà con i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Italia-Argentina, curiosità e precedenti

La partita fra Italia e Argentina è sempre ricca di fascino e, con ogni probabilità, anche questa non farà eccezione. In passato le due nazionali si sono confrontate 15 volte, con 6 vittorie azzurre, 5 pareggi e 4 successi argentini. L’Italia però non vince dal 1987 quando si impose 3-1 a Zurigo.

Italia-Argentina, l’ultima di Chiellini

Dopo aver salutato la Juventus Giorgio Chiellini abbandonerà anche l’azzurro. Italia-Argentina rappresenta infatti l’ultima occasione in cui vedremo l’ormai ex difensore bianconero con la divisa azzurra, per lo meno da calciatore. In caso di presenza in campo, il capitano toccherà quota 117, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto della classifica all-time.

Nel 2004 Chiellini fa il debutto in Nazionale A e il suo attuale score è di 59 vittorie, 38 pareggi e 19 sconfitte, con 8 reti all’attivo, fra cui una doppietta all’Azerbaijan. Il difensore però aveva già iniziato tempo prima a indossare l’azzurro con le giovanili, partendo dall’Under 15 e rimanendo poi in rosa anche con le successive.

Dove si gioca e come vedere la partita in tv gratis

La sede designata per Italia-Argentina è lo stadio di Wembley di Londra e il fischio d’inizio è fissato per le 20.45 ora italiana di mercoledì 1° giugno. La gara della Nazionale si potrà seguire in diretta in chiaro, quindi gratis, in quanto sarà trasmessa su Rai 1.

Italia-Argentina, le ultime news

Considerando il folto gruppo di calciatori convocati da Roberto Mancini, è molto difficile capire chi scenderà in campo dal primo minuto. Ci sono cinque gare da disputare nel giro di pochi giorni e sarà quindi importante dosare bene le forze visto che per tutti i calciatori è stata una stagione lunga e impegnativa.

Diverse invece le scelte fatte dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni che ha puntato su un gruppo più ristretto in cui però non mancano grandi nomi come Di Maria, Messi, Gomez e Lautaro Martinez.