L’Italia torna in campo per la Final Four di Nations League: i convocati

In vista della Final Four di Europa League, Roberto Mancini punta sul gruppo storico degli Azzurri che hanno vinto l’Europeo: i ventitre convocati

Non ci sono sorprese nella lista dei ventitre convocati diramati da Roberto Mancini in vista della semifinale di Europa Nations League.

L’Italia per la Nations League

Dopo il trionfo di Wembley, la Nazionale ha a disposizione un altro trofeo, mai vinto per altro. É l’Europa Nations League la cui fase finale si svolgerà in Italia. Azzurri in campo a San Siro contro la Spagna mercoledì prossimo (ore 20.45 diretta RAIUno); se si vince si giocherà contro la vincente della seconda semifinale tra Francia e Belgio in programma a Torino giovedì 7.

Cresce intanto l’attesa per il match con le Furie Rosse: sono stati già venduti 22.000 biglietti (la capienza è al 50%, 37.000 spettatori) e lunedì, ultimo giorno utile per acquistare i tagliandi, si potrebbe arrivare al sold out, il primo dopo l’era Covid.

Euro 2020, Italia-Inghilterra 4-3 (rigori): Azzurri campioni d’Europa dopo 53 anni

I convocati

Non ci sono novità nella lista dei convocati, 22 dei quali erano nella squadra che ha vinto l’Europeo e ai quali si aggiunge solo il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini.

Raduno domenica sera ad Appiano Gentile, ospite del centro di allenamento dell’Inter dove gli Azzurri saranno ospiti fino alla fine della partita contro la Spagna in attesa di decidere se spostarsi a Coverciano o restare ancora in Lombardia.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).