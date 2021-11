Sheriff vs Inter partita Champions stasera su Sky: formazioni, notizie.

Inter partita Champions, la squadra di Simone Inzaghi non ha alternative, deve fare il pieno a Tiraspol contro lo Sheriff in un match decisivo. Calcio d’inizio ore 21.

Non ci sono molti conti da fare: l’Inter, terza nel girone di Champions League con quattro punti in tre partite deve vincere. I tre punti sono necessari. Indispensabili per pensare a un futuro in Europa.

Sheriff-Inter, la partita di stasera

Lo Sheriff nella gara d’andata a San Siro ha dimostrato di non essere una squadra di sprovveduti. I moldavi a centrocampo hanno anche tanto talento, Giocatori di una discreta esperienza, E sul loro campo, fino a questo momento, ci sono dimostrati collettivo di discreta qualità. L’Inter, dal canto suo, ha trovato una certa continuità. E deve continuare su questa strada. Vincere a Tiraspol significherebbe scavalcare la squadra moldava immettersi sulla scia del Real Madrid, se non addirittura in testa al girone. Non sono consentiti passi falsi.

Sheriff-Inter, le probabili formazioni

Quasi certamente punterà su qualità e velocità considerando il fatto che i palleggiatori dello Sheriff Tiraspol possono anche creare qualche motivo di preoccupazione alla squadra nerazzurra. E dunque è molto probabile che a giocare fin dall’inizio siano sia Brozovic che Perisic con Dzeko e Lautaro Martinez, tenuto a riposo domenica, in campo dal primo minuto.

Nello Sheriff attenzione a Bruno Souza, attaccante di spessore e qualità sostenuto dalla legione straniera del club e in particolare da Addo e Thill.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Curiosità e statistiche, dove vederla in TV

Nella gara d’andata quindici giorni fa a San Siro vittoria dell’Inter 3-1: vantaggio di Dzeko, pareggio di Thill con le reti di Vidal e De Vrij che garantiscono il success ai nerazzurri in una gara sostanzialmente dominata dall’inizio alla fine.

Sheriff-Inter si gioca alle 21.00 allp Sheriff Stadionul. Arbitra il tedesco Felix Zwayer scrivere. La partita sarà diffusa su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su SkyGo e NowTV.