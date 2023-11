Real Madrid contro Napoli nel penultimo turno dei gironi di Champions League 2023-24. Quanto deve fare il Napoli per qualificarsi agli ottavi.

Real Madrid-Napoli, quinto turno della fase a gironi di Champions League è decisiva: ma solo per gli azzurri, visto che il Real è già qualificato. Si gioca mercoledì sera al Santiago Bernabeu, alle ore 21:00. Agli spagnoli basta un pari per arrivare primi nel girone, mentre se il Napoli perde o pareggia rischia di non qualificarsi agli ottavi. Ecco perché. Ultime formazioni e dove vedere la partita.

Real Madrid-Napoli, la situazione di classifica

Al Napoli in Champions per qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale serve una vittoria. Mentre il pareggio potrebbe non bastare, ma molto dipende dal risultato dell’altro match del gruppo Fra Union Berlino e Braga.

Se il Napoli perde invece la qualificazione si decide all’ultima giornata, nello scontro diretto con i portoghesi del Braga. Questa in sintesi la situazione e tutte le possibilità dei campani per passare il turno. Ora vediamo alcune ipotesi e previsioni in base ai possibili risultati.

Cosa manca al Napoli per qualificarsi agli ottavi, simulazioni

Ipotizzando un pari al Santiago Bernabeu, ottimo risultato per qualsiasi squadra contro il club più vincente nella storia della Champions League, il Napoli si espone alla potenziale rimonta dello Sporting Braga, impegnato in casa contro l’Union Berlino e dunque in grado di vincere e arrivare a -2 punti dagli azzurri. Stesso discorso in caso di sconfitta del Napoli, in quel caso i portoghesi sarebbero a un punto di distanza.

Quindi se all’ultima partita contro il Braga il Napoli dovesse perdere sarebbe eliminato. Mentre se dovesse pareggiare o vincere l’ultimo match del girone sarebbe qualificato (perché resterebbe secondo in classifica). Ma se il Napoli ottiene i 3 punti già contro il Real il passaggio del turno è aritmetico già da questa partita e l’ultima gara diventa ininfluente.

Real Madrid-Napoli streaming e formazioni

L’incontro fra la squadra spagnola e quella italiana di mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 si potrà vedere in esclusiva su Amazon Prime Video. Non sarà quindi disponibile gratis in streaming. Arbitra il portoghese Lucilio Batista.

Per le formazioni il Napoli recupera dal primo minuto Osimhen, rientrato a Bergamo per mezz’ora e dunque pronto a scendere in campo da titolare. Sarà Mazzarri a decidere se schierarlo fin dall’inizio. Olivera, vittima di una brutta distorsione al ginocchio che ha compromesso i legamenti crociati, è fuori causa a tempo indeterminato. Al suo posto Juan Jesus con una difesa un po’ arrangiata.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Joselu, Diaz. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Statistiche e precedenti Real Madrid-Napoli

Il Real Madrid è a punteggio pieno ed è imbattuto contro il Napoli. Quattro vittorie. Mentre gli Azzurri cercano ancora il loro primo trionfo contro i Galacticos. Anche negli ottavi di finale di Champions League del 2016/17 doppia vittoria del Real per 3-1, sia in casa che in trasferta con due vittorie in rimonta.

Per trovare un altro precedente bisogna tornare al 1987: anche qui due vittorie per la squadra madridista, all’epoca allenata da Leo Beenhakker. Vittoria in casa 2-0 grazie ai gol di Míchel su rigore e Miguel Tendillo, prima di pareggiare 1-1 nell’allora Stadio San Paolo, dove Emilio Butragueño, oggi dirigente del club, bilanciò il gol di Giovanni Francini. Era la squadra allenata da Ottavio Bianchi e capitanata da Diego Maradona e quest’ultimo fu l’unico risultato positivo strappato dal Napoli al Real.

Real Madrid-Napoli, previsioni

Il Real, dopo la vittoria al Maradona, non ha particolari esigenze di classifica. Ma sicuramente non regalerà la partita. Non lo fa mai. Considerando le motivazioni il Napoli può puntare a un preziosissimo pareggio che non comprometterebbe il passaggio agli ottavi ma costringerebbe la squadra di Mazzarri poi a fare risultato contro il Braga.

Pronostico 1X

Nell’altra partita del girone portoghesi impegnati in casa, sempre alle ore 21, contro l’Union Berlino. Martedì sera tocca alla Lazio, in casa contro il Celtic, e al Milan. Trasferta a Lisbona invece per l’Inter, già sicura della qualificazione.