Lazio Vs il Celtic padrona del proprio destino. Ma solo fino a un certo punto. La squadra di Maurizio Sarri, in campo martedì 28 novembre all’Olimpico contro i campioni scozzesi, è obbligata a vincere. Ma dovrà aspettare il risultato della partita tra Feyenoord e Atletico Madrid per festeggiare.

Una situazione nella quale la Lazio paga le conseguenze della pessima prova di Rotterdam. E che potrebbe trascinarsi fino all’ultima giornata e allo scontro di Madrid contro l’Atletico.

Lazio Celtic orario e dove vederla

Data: 28 novembre

Calcio d’inizio: 18:45

Diretta su SKY

In streaming: su Infinity, SkyGo e Now TV

Come passano i biancocelesti

Lazio Celtic è una partita che le Aquile non possono permettersi di pedere. Vincendo la SS Lazio staccherebbe in modo definitivo il Celtic ma deve sperare che il Feyenoord perda in casa contro l’Atletico Madrid. Solo un successo della squadra di Simeone, oltre ovviamente alla vittoria con il Celtic. Solo questa combinazione di risultati renderebbe aritmetica la qualificazione della squadra laziale agli ottavi di Champions League. A decidere il primo posto sarebbe lo scontro con i madridisti in programma tra quindici giorni. E in questo caso la Lazio per arrivare prima dovrebbe vincere.

Arbitra l’incontro il rumeno Alexandru Deaconu.

Classifica: Atletico Madrid 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1.

Precedenti e statistiche

Lazio vittoriosa al Celtic Park il 4 ottobre: gol della vittoria di Pedro che porta alla formazione di Sarri tre punti che sembravano insperati.

Per il resto, negli unici due precedenti, la Lazio non ha né buoni ricordi né buoni risultati. Due sconfitte che risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2019/20, doppia vittoria per 2-1 in entrambi i casi in rimonta. All’Olimpico al vantaggio di Ciro Immobile risposero Forrest e Ntcham, curiosamente anche qui in pieno recupero. La Lazio uscì eliminata da quel girone, terza alle spalle di Celtic e Cluj. Per Celtic 12 partite senza vittorie in Italia, quella è stata l’unico successo nel nostro paese.

Per la Lazio è la settima presenza nella fase a gironi di Champions League, ma solo la seconda nelle ultime 16 stagioni.

Quella di Rotterdam è l’unica sconfitta della Lazio nelle ultime dieci partite di fase a gironi di Champions League. Ma ora la squadra di Sarri non può più permettersi nemmeno un pareggio.

Per quanto riguarda le ultime news su Lazio Celtic, nell’ultimo turno di campionato: Lazio sconfitta a Salerno 2-1; Celtic bloccato in casa sul pareggio interno contro il modesto Motherwell. La squadra conserva il primo posto con nove punti di vantaggio.

Lazio Celtic: pronostico

Celtic che in Champions League non ha mai vinto quest’anno, alla loro seconda presenza consecutiva in fase a gironi dopo cinque stagioni senza essersi qualificata. In 17 trasferte di Champions League il Celtic ha vinto solo una volta. Dati alla mano il pronostico non può che essere favorevole alla Lazio, che tuttavia costretta a ritrovare gol e qualità per non perdere altre occasioni preziose.

Pronostico 1

Nell’altra partita del girone Atletico Madrid impegnato a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Si gioca alle ore 21. Mercoledì toccherà al Napoli, impegnato a Madrid contro il Real, e all’Inter, già aritmeticamente qualificata, che gioca a Libsona contro il Benfica.

