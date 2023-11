Benfica Inter si gioca il 29 novembre. Calcio d’inizio alle ore 21.00 a Lisbona. La partita di Champions League sarà trasmessa in diretta da Mediaset Infinity e da Sky solo per gli abbonati. Arbitra lo scozzese Duncan Fraser

Le probabili formazioni

Benfica che grazie alla lunga pausa ha recuperato quasi tutti gli acciaccati e conferma Di Maria a cornice dell’attacco composto da Musa e Rafa Silva.

Inter che potrebbe optare per un po’ di turnover a centrocampo con gli inserimenti di Frattesi e Asllani, in campo solo negli ultimi a minuti a Torino, senza escludere un impiego anche dal primo minuto di Arnautovic.

BENFICA (3-4-3): Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All.: Schmidt.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, L. Martinez. All.: Inzaghi.

Benfica Inter ultime news

L’Internazionale e la Real Sociedad sono già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale. I 10 punti in classifica dei baschi e dei nerazzurri sono irraggiungibili sia per il Benfica che per il Salisburgo.

Ma le due leader, il cui scontro diretto è in programma nel sesto e ultimo turno di Champions League tra quindici giorni a San Siro, cercano il risultato pieno per non arrivare in svantaggio allo scontro decisivo visto il pareggio di San Sebastian che rende tutto ancora più equilibrato. Una sfida a distanza in attesa dello scontro finale.

Benfica Inter pronostico

L’Inter, dopo la vittoria nella gara d’andata a San Siro, ha un’unica urgenza. Non fare disastri, e creare i presupposti per una vittoria contro la Real Sociedad. Ma fare risultato a Lisbona sarebbe davvero importante. Il Benfica, già eliminato dalla Champions League, punta al terzo posto per salvare la qualificazione in Europa League nell’ultimo turno contro il Salisburgo. Quattro sconfitte in altrettante partite per il Benfica, sette gol subiti e uno solo a segno. Squadra che a oggi non ha mai convinto, per lo meno in Europa.

Pronostico X2

Nell’altra partita del girone Salisburgo impegnato a San Sebastian contro la Real Sociedad. Martedì sera tocca alla Lazio, in casa contro il Celtic, e al Milan, chiamato a un match molto difficile sul campo del Borussia Dortmund.

Partita a Madrid contro il Real per il Napoli, che ha bisogno di punti per garantirsi la qualificazione agli ottavi di Champions League.