L’Inter vince la seconda giornata della fase a gironi di Champions League con merito ma sprecando troppe palle gol

L’Inter batte il Benfica 1-0 grazie a un gol di Thuram ma resta a contemplare un risultato in bilico fino all’ultimo in quella che paradossalmente poteva essere una goleada.

Tante, davvero troppe le occasioni sprecate dalla squadra nerazzurra che a tratti domina costruendo un gran numero di palle gol: salvo sciuparle quasi tutte, in particolare con Lautaro Martinez.

Inter-Benfica 1-0

Il pareggio nella prima partita del girone sul campo della Real Sociedad impone particolare attenzione. Soprattutto dopo che la squadra basca in serata e in anticipo rispetto ai nerazzurri va a vincere sul campo del Salisburgo 2-0. Una vittoria contro il Benfica sarebbe d’obbligo. E l’Inter comincia a cercarla con una certa determinazione fin dal primo minuto.

In quella che è una prima rivincita del match degli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno, il Benfica – con Angel Di Maria in campo dal primo minuto – tenta inutilmente per un po’ di prendere il controllo del gioco.

L’Inter invece costruisce un’azione dopo l’altra: Dumfries mette alto da ottima posizione di testa, poi poco dopo sbaglia mira da posizione angolata su una corta respinta, infine Barella impegna a terra Anatoliy Trubin. Il Benfica si vede solo su una conclusione di Aursnes davvero pericolosa: pronto Sommer.

Nel secondo tempo inter ancora più aggressiva altra occasione di Dumfries su cross di Alessandro Bastoni. Poi una traversa di Lautaro Martínez che per non farsi mancare nulla qualche minuto dopo centra anche un palo.

Sull’ennesima azione offensiva che vede l’Inter recuperare un ottimo pallone a centrocampo, Dumfries costruisce la palla gol che Thuram concretizza.

L’Inter cercherà con insistenza il gol fino al termine ancora con Lautaro che ingaggia una lotta senza quartiere con il portiere avversario: l’argentino non ha nemmeno molta fortuna. Il Benfica preme senza troppa convinzione e per i nerazzurri arriva una vittoria preziosa.

La situazione in classifica

Con questa vittoria l’Inter raggiunge al comando della classifica a quota 4 la Real Sociedad. Prossimo turno a San Siro alle 18.45 di martedì 24 contro il Red Bull Salisburgo. Nell’altra partita di questa sera sconfitta in casa del Napoli dal Real Madrid. Mercoledì sera gli altri due impegni delle italiane di Champions League: Lazio a Glasgow contro il Celtic, Milan contro il Borussia Dortmund.