Forte della vittoria in Germania nella gara d’andata il Napoli contro l’ Eintracht parte da un ampio vantaggio nel ritorno dei playoff di Champions League. Ultime sulla partita

Napoli Vs Eintracht – Tra le squadre italiane, considerando il Milan che ha passato il turno contro il Totenham soffrendo a Londra, e l’Inter impegnata in trasferta contro il Porto, il Napoli di Luciano Spalletti è la squadra che può ragionare sul suo futuro europeo con maggiore tranquillità.

Merito della sua importantissima vittoria nella gara d’andata al Deutsche Bank Park di Francoforte (0-2 con gol di Osimhen e Di Lorenzo) che pone ora gli Azzurri in una posizione di netto vantaggio in vista del match di ritorno in programma al Maradona.

Napoli-Eintracht Francoforte, trasferta vietata

Una partita che nasce all’insegna delle polemiche dopo le tensioni a Francoforte tra i tifosi tedeschi e quelli italiani, in gran parte giunti da Napoli ma con una forte rappresentanza di connazionali che vivono in Germania. Accolti da insulti e striscioni insolenti, alcuni dei quali davvero offensivi, i tifosi del Napoli hanno dovuto subire anche le polemiche relative al fatto che le istituzioni italiane hanno deciso di vietare la trasferta in Italia degli ultras tedeschi.

Napoli Champions polemiche e tensioni

Una decisione che ha scatenato moltissime discussioni con accuse da parte della stampa tedesca di ‘incapacità’ nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza italiane. Nonostante le proteste ufficiali dell’Eintracht il Prefetto di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi provenienti dall’estero: vendita dei biglietti bloccata. Ma questo non impedirà ad altri tifosi residenti in Italia di occupare il settore ospiti, con prevedibili e forti tensioni. La speranza è che ancora una volta prevalga il buon senso. Ma la tensione on line tra gruppi di tifoserie organizzate è palpabile.

Napoli: precedenti con l’Eintracht Francoforte

Il Napoli si trova al cospetto di un grande appuntamento con la storia. Gli Azzurri non hanno mai raggiunto i quarti di finale di Champions League in un’impresa che sembra davvero essere alla portata della squadra di casa. Considerando anche il fatto che l’Eintracht Francoforte in questa partita di ritorno, dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare i pronostici. Due reti di vantaggio, infatti, basterebbero solo a prolungare la partita a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

A parte la gara d’andata l’unico precedente risale alla stagione di Coppa Uefa 1994-95, terzo turno. Autorete di Buso in Germania che l’Eintracht bissa a Napoli con un unico gol firmato da Falkenmayer al San Paolo. in quell’occasione, poi, tedeschi eliminati nel turno successivo dalla Juventus, vittoriosa in Germania per 0-3.

Napoli in svantaggio nel computo degli scontri diretti contro le squadre tedesche: 7 vittorie e 9 sconfitte, con 5 pareggi.

Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni

I tedeschi saranno privi di Kolo Muani, squalificato dopo l’espulsione nella gara d’andata, un’assenza di peso per la linea offensiva tedesca che lo sostituirà con Borrè. Alle sue spalle Gotze e Kamada.

Nel Napoli quasi certamente titolare Meret, assente in campionato nella vittoria contro l’Atalanta mentre il coreano Kim resta in dubbio anche se probabilmente partirà tra i titolari. Recuperato anche Lozano, quasi certamente in campo fin dall’inizio nel tridente offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen.

Il calcio d’avvio di questa partita storica per il Napoli è in programma mercoledì 15 marzo alle 21. Arbitra l’inglese Anthony Taylor direttore di gara di grande prestigio ed esperienza internazionale. La diretta sarà in esclusiva solo in streaming su Amazon Prime Video, per tutti gli abbonati.

Giovedì il calendario europeo delle partite delle italiane si completa con Juventus e Roma, impegnate in Europa League, rispettivamente alle 18.45 e alle 21 per difendere le vittorie della gara d’andata. In campo anche Lazio e Fiorentina in Conference League. Lazio che dovrà ribaltare in Olanda con l’AZ Alkmaar la sconfitta subita all’Olimpico (1-2), Fiorentina in vantaggio dopo la vittoria del Franchi (1-0) sui turchi del Sivasspor.