Mondiali 2022 Italia. Formazione e dove vedere la partita stasera

Mondiali 2022 qualificazioni. Partita Italia-Bulgaria, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming.

Mondiali. La nazionale italiana di calcio torna in campo, poco meno di 2 mesi dopo la trionfale vittoria di Euro 2020 e lo fa in una partita valida per le qualificazioni mondiali Qatar 2022.

La gara in programma questa sera 2 settembre ore 20:45, vede di fronte gli azzurri e la Bulgaria. Ecco allora con quale formazione potrebbe scendere in campo l’Italia, in base alle scelte di mister Mancini e dove guardare la partita in Tv.

VEDI ANCHE: NAZIONALE DI CALCIO CALENDARIO PARTITE ITALIA

Italia-Bulgaria probabili formazioni

Riprende il percorso delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio, che l’Italia punta a giocare da protagonista. Per farlo però bisogna prima arrivarci e l’unico modo è vincere il proprio girone di qualificazione, dove attualmente gli azzurri sono in testa a punteggio pieno.

Tuttavia non solo ammesse distrazioni, per battere il prossimo avversario, vale a dire la Bulgaria che fino ad ora ha raccolto 1 solo punto nel gruppo C. Per questo il CT Roberto Mancini potrebbe schierare la formazione tipo già vista agli europei. L’unica eccezione dovrebbe essere in difesa, con Acerbi (o Bastoni) al posto di Chiellini, destinato alla panchina per essere poi pronto nel successivo incontro da giocare contro la Svizzera.

Ecco allora le probabili formazioni dell’Italia e della nazionale bulgara, per la partita di stasera.

ITALIA (4-3-3-): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.

A disposizione: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Florenzi, Toloi, Castrovilli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Berardi, Raspadori.

BULGARIA (3-5-2): Naumov, Turitsov, Antov, Bozhikov, Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev, Delev, Iliev.

A disposizione: Georgiev, Mihaylov, P. Hristov, Nedyalkov, Velkovski, Malinov, Yankov, Iliev, Despodov, Kirilov, Delev, Yomov.

Dove vedere Bulgaria-Italia stasera in tv?

La partita di qualificazione ai mondiali in programma stasera alle ore 20:45, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, si potrà vedere in diretta esclusiva in chiaro su Rai 1. Quindi la gara degli azzurri si potrà seguire in televisione sulla Rai.

Chi invece preferisce utilizzare pc, smartphone o altri device, potrà guardare la gara gratuitamente anche in streaming su Rai play.

E’ tutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia-Bulgaria e dove vederla stasera in Tv. Gli azzurri sono pronti ad affrontare questo nuovo impegno, per qualificarsi il più presto possibile ai Mondiali 2022 in Qatar, dove noi tutti speriamo possano ripetere l’exploit della scorsa estate.

VEDI ANCHE: