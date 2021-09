Liverpool-Milan 2021: i precedenti che hanno fatto la storia in Champions League

Liverpool-Milan, i precedenti dei match in Champions League tra Reds e rossoneri. Data, orario, dove vedere in tv la prossima partita, che segna il ritorno in Champions del Diavolo dopo 7 anni, e perché è una partita da non perdere

Liverpool-Milan – Per i tifosi inglesi e italiani è iniziato il count-down verso la super-sfida di Champions League in programma ad Anfield Road mercoledì 15 settembre alle ore 21. Il Liverpool di Jurgen Klopp e il Milan di Stefano Pioli (che manca in Champions da ben 7 anni) inaugureranno il girone B con un big match storico.

Nonostante queste due squadre finora si siano affrontate nella massima competizione continentale solo due volte, Liverpool-Milan è già un grande classico della Champions.

Gli unici due precedenti ufficiali sono infatti due finali europee, che hanno assegnato la coppa dalle grandi orecchie una volta ai Reds e una volta al Diavolo rossonero. Due partite, una disputata a Istanbul nel 2005 e l’altra ad Atene nel 2007, destinate a rimanere nella storia del calcio mondiale.

Milan-Liverpool 2005, la disfatta di Istanbul

Nella finalissima di Champions League del 25 maggio 2005 il Milan di Carletto Ancelotti si presentava allo stadio Ataturk di Istanbul, al cospetto del Liverpool di Rafa Benitez, da indiscusso favorito.

I rossoneri potevano contare su fenomeni del calibro di Shevchenko, Kakà, Seedorf, Pirlo, Stam e Nesta. Al Dream Team rossonero si opponeva un Liverpool solido e combattivo ma qualitativamente poco brillante nei suoi singoli, con l’eccezione dei leader tecnici Steven Gerrard e Xabi Alonso.

La gara è tuttora ricordata come la più folle e imprevedibile finale di Champions League di tutti i tempi. Il Milan chiuse infatti il primo tempo in vantaggio di tre reti grazie al gol siglato in apertura da capitan Maldini e alla spettacolare doppietta di Hernan Crespo, innescato da un Kakà in stato di grazia. Ma nel secondo tempo, dopo essere stati dominati in lungo e in largo dai meneghini, gli inglesi risollevarono il capo e furono capaci, tra il 54′ e il 60′, di riequilibrare la partita sul 3-3.

I gol di Gerrard, Smicer e Xabi Alonso tramortirono i rossoneri, che si risvegliarono dal torpore nei tempi supplementari e sfiorarono più volte il 4-3, trovando sulla loro strada uno Jerzy Dudek, portiere dei Reds, in vena di miracoli.

I calci di rigore, con gli errori decisivi di Serginho, Pirlo e Shevchenko, sancirono l’inimmaginabile trionfo dei britannici, rispedendo il Diavolo all’inferno.

Davanti agli occhi increduli di Maldini e compagni Steven Gerrard alzò la Coppa al cielo, coronando così una delle più sorprendenti rimonte della storia del calcio.

Milan-Liverpool 2007, la vendetta di Atene

Due anni dopo, allo stadio Olimpico Spyros Louis di Atene, il Milan si regalò l’occasione di prendersi una clamorosa rivincita sul Liverpool. Al culmine di un cammino entusiasmante, che vide la squadra di Ancelotti eliminare avversarie quotatissime come il Bayern Monaco e il Manchester United, i meneghini ritrovarono infatti i Reds nella finale di Champions League.

Il 23 maggio 2007, tuttavia, ad Atene i favoriti parevano essere proprio gli inglesi. In serie A il Milan non aveva fatto sfracelli, e la squadra allenata da Rafa Benitez appariva più matura ed esperta rispetto a due anni prima.

Gli italiani, per contro, potevano contare su un Kakà in formato deluxe, che aveva annientato nel turno precedente il temutissimo Manchester United di Cristiano Ronaldo.

La gara di Atene non fu emozionante come la precedente finale di Istanbul. Allo scadere di un primo tempo nel quale il Liverpool aveva spaventato gli avversari con le incursioni di Pennant e Xabi Alonso, il Milan trovò il vantaggio in modo piuttosto casuale. Pirlo batté un calcio di punizione dal limite e il condor d’area di rigore Filippo Inzaghi, appostato in barriera, deviò fortunosamente la sfera in rete, spiazzando il portiere Reina.

Nella ripresa, dopo alcune buone occasioni per il possibile pareggio degli inglesi, giunse il secondo sigillo di SuperPippo, che su assist di Kakà superò in dribbling Reina e depositò in rete il pallone del 2-0, esplodendo in un’esultanza sfrenata e liberatoria.

A nulla valse il gol della bandiera dei Reds, segnato proprio in chiusura di match dall’olandese Dirk Kuyt. La vendetta venne così servita su un piatto d’argento, e stavolta fu capitan Maldini a sollevare la Coppa più ambita d’Europa.

Liverpool-Milan 2021: data, orario e dove vederla in tv

Il prossimo match tra Liverpool e Milan, esordio delle due formazioni nella Champions League 2021-2022, si disputerà mercoledì 15 settembre alle ore 21 e sarà visibile in tv su Sky, Now Tv, Infinity+ e sul TimVision Box.

Una gara da non perdere per qualsiasi appassionato di calcio; una sfida che, nonostante i pochi precedenti, ha già fatto la storia della Champions League.