Tutte le ultime notizie sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter in programma martedì 4 alle 20.45 a Torino

Una partita davvero importante per Juventus e Inter in una stagione ancora colma di incertezze per entrambe le squadre. L’ennesimo ‘derby d’Italia’ vale la finale di Coppa Italia. E quindi un trofeo ma anche un piccolo patrimonio economico in una stagione che è difficile anche per le società sotto l’aspetto finanziario.

E poi, cosa probabilmente più importante, si tratta di una classica: una partita per la quale nessun tifoso sarebbe mai e poi mai disposto a scendere a patti.

Juventus e Inter, come arrivano al match di andata

Gara d’andata: si gioca sui 180 minuti con partita di ritorno in programma a San Siro il 26 aprile. Regole ormai consuete: a parità di punti e differenza reti il ritorno si chiuderà con supplementari o rigori.

È stato un fine settimana non particolarmente brillante, né per la Juventus ma nemmeno per l’Inter. Se è vero che la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto un match certo non insormontabile contro il Verona, terz’ultimo in classifica e di strettissima misura (1-0), va anche sottolineato che i bianconeri sono stati salvati da un gol di Kean al termine di una delle partite più brutte della stagione. Forse la più brutta in senso assoluto.

L’Inter ha giocato appena un pochino meglio contro la Fiorentina, cercando se non altro qualche azione offensiva in più. Ma ha rimediato un’altra sconfitta interna pesantissima, la decima in campionato, che ha anche scatenato un certo malumore da parte dei tifosi.

Le due squadre sono ormai definitivamente fuori dalla lotta per lo scudetto. E la Coppa Italia, così come il fronte europeo di Champions ed Europa League per Inter e Juve rispettivamente, rappresenta una opportunità imperdibile.

Juventus-Inter, i precedenti e le statistiche

Con ben 247 partite in archivio, quella tra Juventus e Inter è la sfida più classica e tradizionale del calcio italiano. Il database dice 112 vittorie della Juventus, 75 dell’Inter e 60 pareggi in un bilancio sostanzialmente favorevole ai bianconeri. Ma negli ultimi anni a dominare è stato l’equilibrio.

Basti pensare che dal 2005 a oggi nessuna delle due squadre ha mai ottenuto due volte un successo consecutivo. Le sfide in campionato sono state 207. Cui si aggiungono due partite di Supercoppa, una vittoria per parte – l’ultima delle quali vinta dall’Inter a gennaio dell’anno scorso – e altre partite ufficiali in tornei ormai desueti. In Coppa Italia in tutto le partite sono state 34: qui il bilancio bianconero è un po’ meno brillante, 15 vittorie rispetto alle 11 dei milanesi.

L’ultima partita di Coppa Italia rappresenta anche uno straordinario elemento di rivincita: fu la finale di Coppa Italia della scorsa stagione vinta a Roma dall’Inter 4-2 dopo i tempi supplementari. Nel 2021 fu invece la Juventus a passare, battendo l’Inter per 2-1 a San Siro.

Juventus-Inter, le formazioni

Squadre non al completo… la Juventus è ancora priva di Chiesa e Pogba. Anche Bonucci è out. Tre assenti pesanti nell’Inter, tra i quali Dimarco. E certo Lukaku ha dimostrato di non essere al meglio in campionato con la Fiorentina. Quindi Allegri e Simone Inzaghi si affidano a una squadra che possa dare garanzia non solo di risultato ma anche di prestazione.

Juventus che riporta in campo titolari dal primo minuto Di Maria e Vlahovic. Fagioli e Rabiot affiancheranno Locatelli. In difesa torna Alex Sandro ormai recuperato. Tra i pali consueta alternanza: dunque torna titolare Perin, portiere di coppa.

Inzaghi dovrà fare a meno di Skriniar e Calhanoglu ancora infortunati con Lautaro dal primo minuto affiancato da Dzeko, Lukaku tornerà in panchina.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.

Juventus-Inter si gioca martedì 4 aprile alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, arbitro Davide Massa di Imperia. La diretta è in TV e in chiaro su Canale 5, con live streaming sull’applicazione Mediasetinfinity e sul sito Sportmediaset. Mercoledì sera, sempre alle 21, toccherà alle altre due semifinaliste di Coppa Italia, Cremonese e Fiorentina che si affrontano allo Zini.