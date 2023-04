Coppa Italia 2023 Cremonese contro la Fiorentina. Formazione orario diretta Tv e streaming.

Dopo Juventus-Inter, prima semifinale la cui sfida di ritorno è in programma il 26 aprile, va in scena il secondo match tra Cremonese e Fiorentina che decreterà la finalista di Coppa Italia Frecciarossa 2023.

Ad affrontarsi due outsider: la Cremonese, grande sorpresa di questa edizione, ultima in classifica del campionato di Serie A e destinata a una ormai quasi certa retrocessione, e la Fiorentina, lontana dalla zona europea ma in netta crescita negli ultimi due mesi. Gara d’andata: il ritorno si terrà giovedì 27 aprile a Firenze.

Cremonese-Fiorentina, precedenti e statistiche

La lunga corsa della Cremonese era cominciata fin dal secondo turno: eliminando nell’ordine Ternana, Modena, Napoli e Roma, i grigiorossi allenati da Davide Ballardini dopo il cambio in panchina di alcune settimane fa, sono gli outsider per eccellenza di questa edizione. Nella sua storia la neopromossa in Serie A ha giocato una semifinale di Coppa Italia solo un’altra volta. Era il 1987. Edizione molto atipica con i grigiorossi che dalla Serie B riuscirono ad arrivare al lotto delle quattro migliori perdendo però con l’Atalanta. Che poi sarebbe andata in Coppa delle Coppe nonostante la sconfitta in finale contro il Napoli di Maradona, che aveva vinto lo scudetto e sarebbe andato in Coppa dei Campioni.

Il ruolino delle due squadre è profondamente diverso. Cremonese reduce da una sola vittoria nelle ultime otto partite. In questo stesso periodo la Fiorentina ha inanellato otto vittorie di fila che significano moltissimo per la squadra di Vincenzo Italiano, rilanciatissima dopo una prima parte di stagione difficilissimo e povero di soddisfazioni.

Fiorentina e Cremonese tornano ad affrontarsi a poca distanza dalla vittoria della Viola a Cremona (0-2) del 12 marzo scorso. Vittoria della Fiorentina anche nella gara d’andata, al Franchi (3-2) in una gara emozionante e giocata molto bene dalla Cremonese: era la prima giornata di questa stagione di Serie A.

Cremonese vs Fiorentina, le formazioni previste

Per la Cremonese è una occasione straordinaria. Ballardini schiera una formazione di titolari, la migliore possibile: in attacco Dessers e Tsadjou con Sernicola e Valeri sui lati del centrocampo a quattro. In difesa l’unico dubbio con Vazquez favorito per una maglia da titolare.

La Fiorentina è reduce da una splendida vittoria sull’Inter a San Siro, gol di Bonaventura. Con ogni probabilità Italiano riconfermerà in blocco l’undici visto titolare sabato scorso con l’inserimento di Gonzalez al posto di Ikonè per altro molto brillante a Milano.

Queste dunque le probabili formazioni.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Tsadjout, Dessers.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Il calcio d’avvio di Cremonese-Fiorentina si terrà alle ore 21 allo stadio Zini e sarà diretta da Maurizio Mariani di Aprilia. Anche questa seconda semifinale sarà irradiata in diretta e in chiaro da Canale 5, con live streaming su Mediasetinfinity e sul sito di Sportmediaset.