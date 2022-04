Inter-Milan, Coppa Italia 2021/2022: orario, news e guida Tv

Inter-Milan, ecco tutte le ultime su derby di Coppa Italia. Probabili formazioni, novità, chi si qualifica e guida TV.

Il turno di campionato non è ancora andato in archivio, ma Inter–Milan darà già il via alle semifinali di ritorno di Coppa Italia (l’altra sarà Juventus-Fiorentina in programma mercoledì).

Dopo lo 0-0 dell’andata, rossoneri e nerazzurri torneranno dunque ad affrontarsi per stabilire chi sarà a giocarsi l’ultimo atto del torneo.

Inter-Milan Coppa Italia, probabili formazioni

Non dovrebbero esserci grossi dubbi per quanto riguarda le formazioni per il derby di Coppa: sia Inzaghi che Pioli dovrebbero infatti proporre due starting XI molto simili a quelli “tipo”.

L’unico ad avere dei dubbi è l’allenatore del Milan, attualmente alle prese con le incerte condizioni di Romagnoli e Calabria. Non ce la dovesse fare nessuno dei due, spazio a Gabbia.

Queste dunque le probabili formazioni della partita.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Coppa Italia, vale la regola gol in trasferta?

Nell’anno in cui le competizioni europee hanno abbandonato la regola dei gol in trasferta, la Coppa Italia ha mantenuto il vecchio regolamento.

Ciò vuol dire che qualora la gara di domani sera potrà andare ai supplementari (ed eventualmente ai rigori) solamente se il risultato rimarrà inchiodato sullo 0-0 come all’andata. In caso di pareggio con reti, a passare sarà invece il Milan.

Inter-Milan Coppa Italia, orario e dove vedere la partita

Il Derby della Madonnina in programma domani comincerà alle ore 21 allo stadio Meazza e sarà trasmesso in chiaro da Mediaset. La gara sarà dunque disponibile in TV su Canale 5 e in streaming Mediaset Infinity.