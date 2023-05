Derby a San Siro, Inter a un passo dalla finale di Champions League. Milan contestato dai tifosi. Ultime Euroderby. Arbitro e simulazioni

Inter -Milan Champions. Una stagione folle. Nel corso della quale Milan e Inter si sono trovate più volte a dominare una scena che hanno poi a distanza di poche settimane osservato dal basso, tra critiche e malumori.

E così lo stesso Milan che fino a qualche settimane fa sembrava nettamente più quotato dell’Inter grazie alle eliminazioni in rapida successione di Tottenham e Napoli, oggi è in castigo. In ritiro, sgridato dalla società e rimproverato anche dai tifosi. Per contro l’Inter, i cui tifosi chiedevano la testa di Simone Inzaghi, ha incamerato in campionato la sua settima vittoria consecutiva e vive in un clima di grande entusiasmo un finale di stagione straordinario che dopo la finale di Coppa Italia potrebbe portare in dote anche quella di Champions League.

Inter e Milan, umori opposti prima della seconda semifinale

La scena dei tifosi rossoneri che dopo la brutta sconfitta di sabato in campionato richiamano sotto la curva i giocatori per un chiarimento non esattamente affettuoso, è uno dei segnali che introducono a una partita tra le più attese dell’anno. Due sconfitte nette, nettissime. Quella con l’Inter di mercoledì scorso poteva essere di gran lunga peggiore sotto l’aspetto del risultato. Ma la bruttissima prestazione vista a Spezia contro una squadra modesta e in piena lotta per non retrocede è stata anche peggio.

Ieri il Milan si è allenato e ha ricevuto un’altra visita dei tifosi rossoneri con bandiere e striscioni. Una sorta di tregua armata per preparare il derby in programma martedì sera alle 21 a San Siro. Poche illusioni, e se il Milan dovesse fallire il traguardo europeo restano solo tre partite per rimediare un posto nella Champions League del prossimo anno.

L’Inter, quattro gol a un ottimo Sassuolo in campionato, è di gran lunga la squadra più in forma in questa fase finale di campionato e tra l’altro ritrova anche il miglior Lukaku considerando i due gol di sabato scorso e una prestazione in netta crescita. La netta superiorità cittadina, culminata con il derby d’andata di Champions League ma anche la vittoria di Supercoppa, è una ciliegina su una torta dolcissima che i tifosi dell’Inter fino a poche settimane fa, con una squadra che sembrava destinata a restare esclusa dall’Europa, non pensavano nemmeno di poter assaggiare.

Inter e Milan Champions come passano i rossoneri

La gara di mercoledì scorso consegna all’Inter un prezioso vantaggio di due gol. I conti sono presto fatti. Inter che si qualifica pareggiando, vincendo o perdendo con un solo gol di scarto. In caso di sconfitta con due gol di scarto tempi supplementari ed eventuali rigori. Il Milan deve vincere con almeno tre gol di scarto. Una impresa proibitiva ma non impossibile. Anche se la squadra rossonera dovrà giocare una gara decisamente molto più brillante e intensa rispetto a quella di sei giorni fa.

Gli ultimi precedenti in Champions League, due semifinali negli ultimi venti anni, sono andati al Milan nel doppio confronto.

Quello in programma a San Siro sarà il quinto derby stagionale. Una sola vittoria del Milan, 3-2 a settembre, e tre dell’Inter tra Supercoppa, derby di ritorno in campionato e sfida di andata in un bilancio che rende ancora più ampio il divario nel computo generale della stracittadina della Madonnina. Quello di martedì 16 maggio sarà il derby milanese 237 considerando tutti i precedenti di gare ufficiali (non amichevoli): Inter 88 vittorie, Milan 79, con 69 pareggi.

Inter-Milan, le formazioni previste

Problemi di abbondanza per Simone Inzaghi considerando l’ottima prestazione di Lukaku in campionato con il belga che preme per una maglia da titolare. Ma l’impressione è che ancora una volta la formazione iniziale dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Lautaro e Dzeko con Calhanoglu preferito rispetto a Brozovic.

Pioli dovrà verificare all’ultimo istante la presenza di Leao, grande assente della sfida di andata. Bennacer invece sicuramente non ce la fa. Krunic, acciaccato e tenuto a riposo contro lo Spezia, verrà verificato nella rifinitura. Se il portoghese non ce la dovesse fare ovvio l’impiego di Saelemaekers.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Milan-Inter, dove e a che ora vederla in TV e streaming

Il derby Inter-Milan, sfida di ritorno della semifinale di Champions League si gioca a San Siro alle 21 di martedì 16 maggio. Arbitra il francese Clement Turpin.

Stadio completamente esaurito in ogni ordine di posti con incasso record superiore ai 12 milioni di euro. Diretta in TV e in chiaro su Canale 5, oltre che sui canali SKY per gli abbonati, e in streaming su Mediaset Infinity, Sport Mediaset, SKY Go e NOW TV.

La seconda semifinale europea è in programma mercoledì tra Manchester City e Real Madrid: 1-1 nella gara d’andata in Spagna. Giovedì sera in campo Juventus e Roma in Europa League – rispettivamente a Siviglia e Leverkusen, e Fiorentina in Conference League a Basilea.