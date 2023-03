Inter vs Juventus, partita di andata della semifinale di Coppa Italia femminile 2023. Quando gioca la Juve contro le nerazzurre e dove vederla gratis in Tv.

L’Inter donne incontra la Juventus femminile nella semifinale di Coppa Italia. Quindi ancora una volta la squadra bianconera di Joe Montemurro torna a incrociare il suo passato, ovvero Rita Guarino, attuale allenatrice dell’Inter woman, che in bianconero, fino a due stagioni fa, aveva fatto il pieno di titoli nazionali.

Ecco cosa aspettarsi da questo match in programma sabato 4 marzo 2023 e valido per l’andata delle semifinali della coppa nazionale.

Inter-Juventus, coppa Italia statistiche e previsioni

Si tratta sicuramente di una sfida tra due big del campionato italiano. Ma le statistiche dicono che fino ad oggi l’Inter, per quanto sia considerevolmente cresciuta sotto l’aspetto del collettivo che delle prestazioni, non è ancora a livello della Juve.

Anzi è proprio la Juventus femminile la squadra che è riuscita a battere più volte la rappresentativa nerazzurra e ha conquistato ben otto dei dieci precedenti tra Serie A, dopo la riforma delle varie competizioni. In questo incontro casalingo, dunque, l’Inter cerca di conquistare quella che sarebbe la sua prima storica vittoria contro le campionesse d’Italia in carica.

Juventus vs Inter, ultime su squadre e formazioni

Il tutto in un momento sicuramente non facile per la Juve. Considerando l’eliminazione dalla Champions League e il secondo posto in campionato a 8 punti dalla Roma, che la costringeranno a una lunga rincorsa nei play off, in programma dal 18 marzo come previsto dal calendario di calcio femminile appena stato presentato. Prossimo incontro fra le due squadre nella poule scudetto è previsto già il 25 marzo, sempre a Milano.

Per la Juventus, dunque, già sconfitta in Supercoppa contro la Roma, la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importantissimo, perché potrebbe anche essere l’unico trofeo nel corso di questa stagione. Ed è dunque un obiettivo che la squadra bianconera non può permettersi né di snobbare né tantomeno di fallire. Soprattutto perché fra le giocatrici dell’Inter femminile spicca Chawinga, che come potete vedere dal seguente video spicca per potenza ed efficacia in zona gol.

Inter-Juventus, giocatrici: Chawinga sfida Girelli

In un confronto tra squadra di altissimo livello va sottolineato che Inter-Juventus è anche un testa a testa tra grandi individualità. Nell’Inter spicca Tabitha Chawinga, attaccante malawiana capace di abbattere a suon di gol e con uno strapotere fisico straordinario qualsiasi preconcetto. Con 18 gol la giocatrice africana è la seconda attaccante di sempre in nerazzurro alle spalle della sola Gloria Martinelli, 28 gol quando l’Inter era ancora in Serie B.

Dall’altra parte Cristiana Girelli, capocannoniere di Coppa Italia con cinque gol realizzati tra fase a gironi e quarti di finale. Ma anche miglior marcatrice assoluta nel database storico contro l’Inter, sei gol.

Dove vedere Inter-Juventus femminile in Tv

Le semifinali di Coppa Italia femminile si svolgono sulla base di sfide di andata e ritorno. Prima partita al Konami Center dell’Inter dedicato a Giacinto Facchetti, in programma sabato 4 marzo alle 14.30. Diretta televisiva in chiaro su LA7 ma anche in streaming su La7.it e a pagamento su TimVision.

Questo il programma completo delle semifinali di Coppa Italia femminile

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

5 marzo ore 14.30 11 marzo ore 14.30 INTER

JUVENTUS

4 marzo ore 14.30

11 marzo ore 14.30