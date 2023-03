Milan contro la Roma femminile nella seconda semifinale di Coppa Italia 2023. A che ora si gioca la partita di andata fra le due squadre, statistiche e dove vederla.

La Roma Femminile chiede spazio al Milan Women di Maurizio Ganz, che dal canto suo ha proprio nella Coppa Italia un obiettivo importante, raggiungibile e fondamentale per salvare una stagione fin qui non straordinaria. Ma entrambe le squadre vogliono vincere, ecco allora cosa aspettarsi da questo match.

Milan-Roma donne, come arrivano le due squadre

Nella sfida in programma domenica 5 marzo al Vismara il Milan, quarto al termine della regular season di Serie A femminile, cerca di ottenere un risultato di prestigio contro la Roma, impegnata su più fronti e costretta a gestire le forze nella fase decisiva della stagione. Mentre la squadra giallorossa si appresta ad affrontare il Barcellona in Champions League in una storica serata allo Stadio Olimpico (il 21 marzo alle ore 21) e a difendere la prima posizione in classifica nei playoff per il titolo, il Milan punta quasi tutto proprio sulla Coppa Italia unico obiettivo realistico alla portata.

L’aritmetica dice che il Milan può ancora puntare allo scudetto, ma 14 punti da recuperare proprio sulla Roma capolista sono davvero tanti, forse troppi. Intanto però nell’ultima di Serie A il Milan ha vinto 4-0 contro il Como, di seguito gli highlights della partita.

#ComoMilan 0⃣-4⃣ Another 𝗳𝗼𝘂𝗿midable performance by the Rossonere worth reliving 🎥 Rossonere forza quattro: riguarda i gol del successo di ieri! 🎥#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/gUs3G2qm5n — AC Milan (@acmilan) February 27, 2023

Milan donne vs AS Roma femminile, i precedenti

Battuto due volte dalla Roma in campionato, 2-0 per le giallorosse sia al Vismara a settembre che al Tre Fontane a dicembre, il Milan femminile ha più di un motivo di rivalsa. Fu proprio la Roma a spegnere in finale il sogno del primo trofeo della squadra di Maurizio Ganz nella finale del 2021, vinta ai rigori dalla squadra capitolina, allora allenata da Betty Bavagnoli, che si è poi ulteriormente strutturata e rafforzata sostituendo di fatto le rossonere anche in Europa. E se il diavolo, alla sua prima esperienza in Champions League, non è andato oltre un’onorevole fase di qualificazione, la Roma quest’anno è arrivata addirittura ai quarti di finale, al di là di ogni aspettativa.

La presenza in campo tra le giallorosse di Valentina Giacinti ex di turno che lasciò il Milan lo scorso anno non senza qualche motivo di veleno, è un ulteriore motivo di interesse in più. La Roma in testa alla Serie A dall’inizio dell’anno è alla ricerca della terza finale consecutiva di coppa consecutiva. Vedremo se riuscirà a conquistarla, tenendo a mente che ci sarà da giocare anche la semifinale di ritorno, in programma l’11 marzo.

Questo il programma completo delle semifinali di Coppa Italia femminile

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

5 marzo ore 14.30 11 marzo ore 14.30 INTER

JUVENTUS

1-1

Merlo

Grosso



11 marzo ore 14.30

Dove guardare Milan-AS Roma femminile di Coppa Italia

Calcio d’inizio al Vismara alle ore 14:00 di domenica 5 marzo 2023. Gara di ritorno la prossima settimana al Tre Fontane. Finale con sede e calendario ancora da definire. Anche per questa partita come per Inter-Juventus femminile diretta in chiaro su LA7 ma anche su TimVision e in streaming su La7.it.