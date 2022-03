Fiorentina-Juventus a che ora si gioca . Coppa Italia

Fiorentina Juventus partita Coppa Italia, formazioni e ultime news Juve.

Dopo il pareggio tra Milan e Inter nella prima semifinale di Coppa Italia, questa sera tocca a Fiorentina e Juventus, partita caratterizzata dalle grandissime attese non solo per via di una rivalità storica ma anche per il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic.

La Fiorentina arriva da un momento davvero importante che, indipendentemente dalla partenza del bomber serbo, 20 gol in 24 partite nella prima parte della sua stagione con la Viola, sta proseguendo tra grandi ambizioni e ottime prestazioni. Vale la pena ricordare che la semifinale di Coppa Italia, e sarà l’ultima volta, si gioca ancora con le vecchie regole sulla base delle quali i gol segnati valgono il doppio

Formazione Fiorentina

Il tecnico della Fiorentina Italiano conferma il tridente: Piatek sarà affiancato da Nico Gonzalez e Saponara. Alle spalle delle punte Torreira: Biraghi, temutissimo per le sue qualità su calcio piazzato, confermato sulla fascia, con Odriozola sull’altro lato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Formazione Juventus

Allegri è alle prese con tanti problemi. Alle già numerose assenze si è aggiunta anche l’indisponibilità di Zakaria, assente per almeno tre settimane. Il tecnico ha provato Aké, che potrebbe così fare il suo debutto in bianconero. Peric torna titolare, così come nelle altre partite di Coppa. Ben più gravi le assenze di Bonucci e Chiellini in difesa, e quelle di McKennie e Kaio Jorge la cui stagione è già finita. Dybala non è disponibile. Quindi di nuovo attacco a due punti con Morata e Vlahovic: da capire quale sarà l’accoglienza del pubblico viola nei confronti del proprio ex beniamino. Sicuramente non tenera.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Statistiche e curiosità

Juventus reduce dal suo tredicesimo risultato utile consecutivo, una vittoria non facile sul campo dell’Empoli. La superclassica tra Fiorentina e Juventus compie quest’anno esattamente 100 anni. Tanti i precedenti in Serie A: 165, con 78 vittorie bianconere, 34 della Viola e 52 pareggi. Fiorentina che sul proprio campo ha sempre reso la vita difficile alla Juve. In particolare in Coppa Italia: 14 i precedenti con sei vittorie viola rispetto alle quattro della Juventus.

Fiorentina-Juventus è in programma oggi, mercoledì 2 marzo, alle ore 20.45 all’ “Artemio Franchi” di Firenze: arbitra Maurizio Mariani. Diretta televisiva in chiaro su Canale 5, con diffusione in streaming sull’applicazione Mediaset Play e su Sportmediaset.it.