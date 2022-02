Empoli-Juventus 2-3, bianconeri più vicini alla vetta

Tredicesimo risultato utile per la Juventus che non senza difficoltà passa sul campo dell’Empoli e riduce il suo svantaggio su Milan e Inter

Il solito Vlahovic, che firma una doppietta e raggiunge quota venti. Ma anche Morata, quarto assist stagionale risultando determinante partendo dalla panchina. E Kean, schierato dall’inizio e finalmente anche in gol. Ma anche un pizzico di fortuna che consente alla Juventus si passare indenne sul campo di un Empoli che all’andata a Torino era costato tre punti.

Empoli-Juventus, la partita

La Juventus, ancora una volta schierata da Allegri con una formazione atipica a causa delle numerose assenze, ha il merito di scendere in campo con l’approccio giusto e di porre sotto assedio l’Empoli fin dai primi minuti. Con un modulo a due punte i bianconeri spingono con insistenza costringendo la difesa ad alcuni minuti di grande difficoltà. Occorrono tuttavia trenta minuti e almeno tre palle gol alla Juventus per passare in vantaggio, un vantaggio meritato: affondo di Rabiot e preciso cross al centro che Kean di testa spedisce nel sacco di Vicario. Sarebbe il momento giusto per la Juve per chiudere i conti e correre quanti meno rischi possibili. La Juve invece perde per infortunio anche Zakaria. E nell’unica occasione davvero pericolosa in tutto il primo tempo, l’Empoli pareggia. Calcio d’angolo gestito con sufficienza dalla difesa bianconera che Zurkowski insacca.

La Juventus accusa il colpo si affida al solito Vlahovic che ancora una volta fa la differenza: a primo tempo quasi scaduto segna di sinistro su appoggio di Cuadrado e in avvio di ripresa, di destro, concretizza una splendida azione corale finalizzata da Morata. La superiorità della Juventus sembra netta. Ma l’Empoli non rinuncia a giocarsela: trova il secondo gol con La Mantia e con la Juventus a difendersi, con qualche angoscia di troppo, anima i minuti conclusivi facendo correre qualche brivido alla tifoseria bianconera.

La Juventus torna alla vittoria dopo due pareggi, tredicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Allegri che rosicchia due punti su Inter e Milan.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A

Il tabellino

EMPOLI – JUVENTUS 2-3

32′ Kean, 40′ Zurkowski, 47′ Vlahovic, 66′ Vlahovic, 76′ La Mantia

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (85′ Henderson), Luperto, Ismajili, Cacace (70′ Parisi); Zurkowski, Asljani, Bandinelli (70′ Benassi); Bajrami (85′ Verre), Di Francesco (70′ La Mantia); Pinamonti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria (37′ Locatelli), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean (62′ Morata).

Ammoniti: Ismajli, Parisi