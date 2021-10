Coppa Italia femminile 2021 -22: domenica la prima giornata

Alle ore 15 di domenica prossima, 17 ottobre, si gioca il primo turno della fase a gironi di Coppa Italia femminile. Formula e calendario delle partite.

Inizia la corsa alla Coppa Italia, vinta lo scorso anno dalla Roma, al suo primo trofeo dopo la riforma delle competizioni di calcio femminile.

Coppa Italia femminile, formula e squadre

Per la verità la Coppa Italia, giunta quest’anno alla sua 50esima edizione, è già cominciata a settembre con un primo turno preliminare di eliminazione che tuttavia ha coinvolto solo quattro squadre, in una gara di sola andata.

In tutto la Coppa Italia femminile comprende tutte le squadre di Serie A, dodici, e di Serie B, quattordici: 26 in tutto. Cortefranca e Palermo, sono già state eliminate. Le rosanero battute in casa dalla Torres, che torna così nel calcio che conta dopo un passato di grandi successi, e il Cortefranca superato dalla Pro Sesto, 2-0. Questo turno, definito knock out, coinvolgeva le quattro squadre promosse dalla serie C alla Serie B in un testa a testa.

Poi le 24 squadre sono state divise per fasce di merito, gli otto top club di Serie A, i quattro top club di Serie B insieme alle quattro squadre di fascia più bassa del massimo campionato e le altre sei squadre di Serie B, oltre a Torres e Cortefranca. Con una squadra per fascia sono stati creati otto gironi che prevedono un meccanismo di gare rigido. Tre partite di sola andata.

Le squadre più deboli giocano due gare in casa, quelle più forti nemmeno una. Un modo come un altro per consentire anche alle formazioni meno competitive di ospitare gare di cartello, fare esperienza e rimescolare le carte. Una formula completamente diversa rispetto alla Coppa Italia maschile che tende invece a privilegiare i club di maggior prestigio, facendoli giocare poco e sempre in casa. Le vincenti di ogni girone saranno ammesse agli ottavi di finale, che come quarti di finale e semifinale prevedono partite di andata e ritorno. La finalissima si giocherà invece, come lo scorso anno, con una gara secca, in campo neutro.

Lo scorso anno nella finalissima di Reggio Emilia la Roma conquistò il suo primo trofeo battendo in finale il Milan.

Il calendario delle partite di Coppa Italia

Gruppo 1 Cittadella Verona 17 ottobre Verona Milan 20 novembre Cittadella Milan 19 dicembre Gruppo 2 ChievoVerona Napoli 17 ottobre ChievoVerona Empoli 20 novembre Empoli Napoli 19 dicembre Gruppo 3 Torres Ravenna 17 ottobre Torres Sampodoria 20 novembre Ravenna Sampdoria 19 dicembre Gruppo 4 Pro Sesto San Marino 17 ottobre Pro Sesto Inter 20 novembre San Marino Inter 19 dicembre Gruppo 5 Roma CF Pink Bari 17 ottobre Roma CF Juventus 20 novembre Pink Bari Juventus 19 dicembre Gruppo 6 Brescia Lazio 17 ottobre Brescia Fiorentina 20 novembre Lazio Fiorentina 19 dicembre Gruppo 7 Cesena Como 17 ottobre Cesena Sassuolo 20 novembre Como Sassuolo 19 dicembre Gruppo 8 Tavagnacco Pomigliano 17 ottobre Tavagnacco Roma 20 novembre Pomigliano Roma 19 dicembre

Tutte le gare del primo turno diprevedono una gara per ogni girone: la squadra di terza fascia affronterà in casa quelle di seconda. Si gioca domenica alle ore 15. Il secondo turno vedrà di nuovo in campo la squadra di terza fascia, sempre in casa contro quelle di prima: scenderanno in campo le migliori squadre di Serie A (turno in programma il 20 novembre). Il 19 dicembre si gioca la gara di cartello: le squadre di seconda fascia affronteranno in casa i top club. E non manca qualche incontro di cartello in autentici gironi di ferro. Come il sesto, con Brescia, Lazio e Fiorentina. O il terzo, con il Napoli che affronta l’Empoli e un ChievoVerona partito con grandi ambizioni dalla Serie B.