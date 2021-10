Nazionale calcio femminile. Calendario partite Italia donne

Nazionale italiana di calcio femminile prossime partite. Quando e dove gioca l’Italia. Avversarie, date e dove vedere le dirette in Tv. Palmares Europei e Mondiali.

Nazionale femminile calcio. La giocatrici azzurre, allenate dalla CT Milena Bertolini, sono impegnate attualmente nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, ma nell’estate 2022 giocheranno anche il Campionato Europeo. Insomma, il calendario delle partite dell’Italia Femminile è ricco di appuntamenti, vediamo quali sono.

Nazionale italiana calcio femminile calendario partite

Ecco date e avversarie di tutte le prossime partite della nazionale femminile di calcio.

PARTITA DATA ITALIA

CROAZIA

22 ottobre 2021 LITUANIA

ITALIA

26 ottobre 2021 ITALIA

SVIZZERA

26 novembre 2021 ROMANIA

ITALIA

30 novembre 2021 ITALIA

LITUANIA

8 aprile 2022 SVIZZERA

ITALIA

12 aprile 2022

Italia femminile partite 2021-2022

Come abbiamo visto gli incontri della nazionale di calcio femminile, valevoli per la qualificazione ai mondiali 2023, si giocheranno a cavallo fra il 2021 e il 2022. Per questo torneo in programma in Australia e Nuova Zelanda, bisogna ancora conquistare la qualificazione, vincendo le partite del girone G e conquistando il primo posto in classifica. Le avversarie in questa competizione sono: Moldavia, Croazia, Lituania, Romania e Svizzera.

Nei prossimi mesi le azzurre disputeranno anche l’Europeo, a luglio 2022 in Inghilterra. In questo caso il programma degli incontri non è ancora noto, ma il 4 dicembre 2021 ci sarà il sorteggio che svelerà le avversarie dell’Italia, nel girone degli europei. Ovviamente l’auspicio è che in questa manifestazione le giocatrici riescano ad ottenere lo stesso risultato degli uomini, vale a dire vincere il titolo di Campioni d’Europa. Non sarà facile, ma le azzurre sono già qualificate alla fase finale del torneo.

Quanti Mondiali ha vinto la nazionale italiana femminile?

Nella sua storia la nazionale di calcio femminile ha partecipato ha 3 edizioni del campionato del Mondo (sulle 8 totali fin qui disputate), ma non lo ha mai vinto fino ad ora. Le partecipazioni delle azzurre sono avvenute nel:

1991, dove sono arrivare fino ai quarti di finale

1999, dove l’eliminazione è arrivata al primo turno

2019, quando le calciatrici italiane sono arrivate a giocare i quarti di finale.

Le azzurre hanno però vinto 3 edizioni del Mundialito, vale a dire uno degli eventi di calcio più prestigiosi per nazionali, che si svolgeva prima dell’avvento del mondiale femminile. In questo torneo l’Italia femminile ha trionfato 3 volte nel: 1981, 1984 e 1986.

Quanti Europei ha vinto l’Italia femminile?

La nazionale di calcio femminile non ha mai vinto il campionato europeo di calcio. Tuttavia si è classificata 2 volte al secondo posto (nel 1993 e nel 1997) e una volta al terzo posto (1987).

In totale ha partecipato 11 volte a questo torneo e con l’edizione del 2022, per cui la qualificazione è già stato ottenuta, il numero di partecipazioni salirà a 12. Nelle ultime edizioni giocate le azzurre non hanno mai superato i quarti di finale. Tuttavia in questi anni le cose sembrano essere cambiate. La nazionale guidata da Milena Bertolini è arrivata fino ai quarti ai Mondiali e agli Europei 2022 vuole andare oltre. Le premesse per far bene ci sono, vedremo se sul campo le ragazze riusciranno a migliorarsi.

Dove vedere la nazionale femminile di calcio?

Le partite della nazionale di calcio dell’Italia femminile vengono trasmesse in diretta Tv e in chiaro sui canali della Rai. Per chi invece preferisce lo streaming è possibile guardare i match delle azzurre su Raiplay, tramite l’App presene su smart Tv e altri device o sul sito internet da pc.

Questo vale sia per le partite di qualificazione ai mondiali 2023, che per il campionato europeo femminile, in programma dal 6 al 23 luglio 2022.

Insomma, sono tante le partite in calendario che attendono la nazionale di calcio femminile italiana. Dalle qualificazione ai mondiali fino agli europei. I prossimi mesi saranno molto intensi per le giocatrici, pronte a far sventolare ancora una volta in alto il nostro tricolore, vincendo quanti più incontri possibili.

