Andrea Soncin è il nuovo CT della nazionale femminile di calcio, al suo fianco Viviana Schiavi, promossa dal settore giovanile delle Azzurre

A distanza di un mese dalle dimissioni di Milena Bertolini, Andrea Soncin è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Femminile italiana di calcio. Viviana Schiavi, a lungo tecnico inserito nei quadri federali alla guida delle rappresentative giovanili, sarà la vice.

Nazionale A Femminile, Soncin è il nuovo CT

La lunga attesa si è conclusa questa mattina con la comunicazione ufficiale di una notizia già anticipata e che ormai era nell’aria da un paio di giorni. Ieri l’ultimo atto ufficiale con Soncin che ha rescisso il suo contratto con il Venezia per assumere immediatamente il nuovo incarico.

Il nuovo tecnico delle Azzurre sarà presentato lunedì 18 settembre a Coverciano in occasione del primo raduno della squadra dopo il mondiale di Australia e Nuova Zelanda. Le convocazioni dovrebbero essere ufficializzate entro venerdì prossimo, 15 settembre, immediatamente prima della giornata d’esordio del campionato femminile di serie A.

Nazionale donne, chi è Andrea Soncin

Ex calciatore con un consolidato curriculum da attaccante e almeno una quindicina di contratti da professionista, Andrea Soncin ha iniziato la sua esperienza di allenatore a Venezia dove si è occupato di tutto il settore tecnico della squadra lagunare. Giovanili, juniores, Primavera con due brevi parentesi alla guida della prima squadra, una in Serie A e un’altra in Serie B subentrato quando la squadra era particolarmente in difficoltà. Con lui in panchina il Venezia si è tolto la soddisfazione di arrivare alla Final Four del campionato Primavera 2, sconfitto solo in semifinale dall’Ascoli e terzo assoluto nel campionato dello scorso anno.

Pavese di Vigevano, 45 anni appena compiuti, Andrea Soncin è alla sua prima esperienza in assoluto in ambito femminile ma anche alla sua prima programmazione in una rappresentativa nazionale e al di fuori di una squadra di club avendo fino ad oggi allenato sempre e soltanto nel Venezia.

Il ruolo di Viviana Schiavi

Lo affiancherà Viviana Schiavi, ex azzurra – undici anni di presenze in Nazionale – veterana della Serie A prima della riforma con Fiammamonza, Bardolino Verona, Brescia e Mozzanica.

Inserita nel Club Italia fin dal 2017 nel ruolo di osservatrice, Schiavi ha svolto tutta la trafila nei quadri tecnici della Nazionale ed è da diverso tempo impegnata con le rappresentative giovanili, lo scorso anno alla guida della Nazionale Femminile Under 16.

Viviana Schiavi è un profilo estremamente interessante in prospettiva. Anche in considerazione del gran numero di giocatrici azzurre che ha già avuto il modo di guidare in rappresentativa giovanile tra tutte Giulia Dragoni, che ha fatto il suo esordio proprio al mondiale, 16 anni. La prossima vice-CT è stata proprio una delle allenatrici che ha immediatamente puntato a occhi chiusi sul suo straordinario talento ancora in pieno sviluppo.

Il programma delle Azzurre e del nuovo CT

Andrea Soncin sarà presentato alla stampa, insieme al nuovo staff della Nazionale Femminile, lunedì 18 settembre presso il centro tecnico federale di alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina: “Diamo il benvenuto ad Andrea Soncin alla guida della Nazionale Femminile – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina nella breve nota scritta di presentazione del nuovo tecnico – il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l’avvio del nuovo corso delle Azzurre. Ci aspetta un girone di Nations League veramente difficile, ma il nostro obiettivo è gettare le basi per la Nazionale del futuro, in ottica qualificazioni europee e mondiali. Insieme a Soncin ci sarà Viviana Schiavi, che conosce molto bene sia le calciatrici sia l’organizzazione federale. Oltre a queste scelte, a breve lanceremo un importante progetto di sviluppo per la base del movimento, che agevolerà il rilancio della crescita del calcio femminile italiano e per il quale la Federazione stanzierà un ingente contributo economico”.

In ansiosa attesa di conoscere i contenuti di questo piano di rilancio della Nazionale femminile, sono intanto due le partite in programma per la Nazionale. Ritiro da domenica 17 a Coverciano, quattro giorni di allenamento prima della trasferta contro la Svizzera, il 22 settembre alle 19.30 a St. Gallen. Quindi in casa, a Casteldisangro, contro la Svezia, medaglia di bronzo dell’ultimo Mondiale: match in programma martedì 26 alle 17.45.

Il girone delle Azzurre proseguirà poi con il match contro la Spagna campione del mondo, in programma venerdì 27 ottobre.