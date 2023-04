Edizione speciale del derby d’Italia per la semifinale di ritorno di Coppa 2023

Tra Inter e Juventus nessuna partita è mai né scontata né banale. Ultima sfida di quest’anno del derby d’Italia dopo le due vittorie dei bianconeri in campionato (2-0 a Torino e 0-1 a San Siro) e il pareggio della gara d’andata all’Allianz Stadium.

Di fronte la squadra che la Coppa Italia l’ha vinta di più – la Juventus – e quella campione in carica, l’Inter, che vanta una storia recente di successi nelle sfide contro i bianconeri che valgono un trofeo dopo la vittoria nella finale dello scorso anno oltre a quella di Supercoppa.

Inter-Juventus, statistiche e curiosità

Per entrambe le squadre la Coppa Italia vale molto. Perché se è vero che tanto l’Inter quanto la Juventus hanno modo di puntare ancora a un prestigioso trofeo europeo, il rischio è che la Coppa Italia possa essere l’unico momento di gloria di una stagione difficile. La Juve, tralasciando le potenziali sanzioni, è terza in classifica, lontanissima dal Napoli che domenica potrebbe già chiudere i conti in campionato. Società che si aggrappa dunque alla Coppa Italia e all’Europa League per salvare il salvabile.

Stesse argomentazioni per l’Inter che al momento rischia addirittura di restare fuori dalle coppe europee.

La partita d’andata ha rispettato le attese con un andamento drammatico anche se tutte le emozioni si sono concentrate nei minuti finali. Due gol e tre cartellini rossi dopo l’80’ per l’1-1 finale.

I nerazzurri arrivano da quattro partite senza vittorie a San Siro, una delle quali proprio con la Juventus. La vittoria di sabato contro l’Empoli ha certamente rilanciato le ambizioni della squadra di Inzaghi che ha pienamente recuperato Lukaku.

Della partita della Juve contro il Napoli invece si parla ancora adesso per via delle polemiche che l’hanno accompagnata. Ma la Juventus, trofei a parte, ha una tradizione formidabile in Coppa: sette finali delle ultime otto edizioni.

Tra le curiosità una statistica che riguarda proprio l’Inter: cinque degli ultimi otto gol dei nerazzurri contro la Juventus sono arrivati ​​dal dischetto.

I precedenti di Inter-Juventus

Oltre alla semifinale di andata, Juventus-Inter è stata anche la finale della scorsa edizione di Coppa Italia. E anche in quell’occasione finì in parità, 2-2 al 90’. Poi la doppietta di Perisic nei tempi supplementari ha consegnato l’ottavo trofeo della sua storia al club nerazzurro.

Inter e Juventus sono le due squadre che si sono sfidate più volte nella storia della Coppa Italia: 35 partite, con 11 vittorie nerazzurre e 15 dei bianconeri. L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 sfide contro la Juventus nella competizione, grazie a cinque successi e sei pareggi. Il bilancio complessivo è sempre favorevole alla Juve con 85 vittorie bianconere, 44 pareggi e 47 successi nerazzurri.

Inter-Juve, ultime notizie e formazioni

Inzaghi privo dello squalificato Handanovic espulso nel confuso finale di partita. Graziato invece dalla FIGC Lukaku la cui esultanza con il dito indice sulla bocca dopo il gol su rigore di Torino davanti ai tifosi della Juventus è stato perdonato in considerazione di alcuni cori ritenuti offensivi. Stando alle ultime da Appiano Gentile tuttavia dovrebbe essere Dzeko a partire titolare con Lautaro. Mkhitaryan è nella squadra titolare che schiera una difesa tutta italiana con Darmian, Acerbi e Bastoni.

Juve che conferma come per tutte le partite di Coppa Perin tra i pali. Cuadrado, squalificato tre turni, è ovviamente assente. Lo sostituirà De Sciglio. Allegri vuole proporre Di Maria e Milik, Vlahovic ha una caviglia gonfia, e con ogni probabilità non giocherà.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dezko, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia è in programma alle ore 21 di mercoledì 26 aprile, arbitra Davide Doveri di Roma. Chi vince passa in finale, molto semplicemente. In caso di ulteriore pareggio tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

San Siro è completamente esaurito, si prevedono oltre 65mila persone. Partita in diretta e in chiaro su Canale 5 con live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. Giovedì sera la seconda semifinale tra Fiorentina e Cremonese con i Viola che partono dalla netta vittoria esterna della gara d’andata (0-2).