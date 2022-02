Verona-Juventus femminile. A che ora si gioca la partita testa-coda e dove vederla

Hellas Verona Juventus women, partita valida per la 14° giornata del campionato di Serie A femminile. Quando gioca la Juve donne contro il Verona. Diretta streaming, ultime sulle formazioni e statistiche.

Verona-Juventus femminile, la partita in calendario domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14:30 mette di fronte la capolista contro l’ultima della classifica di Serie A nel più classico dei testa-coda. Ecco allora cosa aspettarsi da questo incontro: dove si gioca, come e dove guardarla, precedenti e probabili formazioni, secondo le ultimissime.

Hellas Verona vs Juventus femminile biglietti

La partita fra la squadra veneta e quella bianconera si gioca presso lo stadio ‘Comunale’ di Vigasio, in provincia di Verona. I biglietti potranno essere acquistati al prezzo di 15 euro, all’ingresso dell’impianto, anche nel giorno della gara.

Ricordiamo che in base alle normative vigenti, potranno assistere all’incontro solo i possessori di green pass rafforzato e nella misura massima del 50% della capienza dello stadio. Arbitro della partita sarà Fabio Rosario Luongo, della sezione di Napoli.

Dove vedere Verona-Juventus women

La partita della Juventus femminile contro il Verona, di domenica 6 febbraio ore 14:30, si potrà guardare in streaming su TimVision, per gli abbonati a questa piattaforma. Sarà possibile vedere l’incontro anche su Dazn (sempre per gli abbonati) e sul canale tematico Juventus Tv. Non ci sarà invece alcuna diretta televisiva in chiaro.

Verona-Juve donne ultime news sulle formazioni

Per quanto riguarda le novità sulle formazioni, c’è curiosità per capire se l’allenatrice del Verona women Veronica Brutti schiererà i nuovi acquisti di calciomercato, che hanno rinforzato la rosa. Ovvero Alina Miagkova e Marín Rún Gudmundsdóttir.

La Juventus women recupera Cristina Girelli, guarita dal covid e quindi a disposizione di mister Montemurro per la partita contro il Verona. Per il resto molto probabile la conferma nei titolari per Barbara Bonansea, Martina Rosucci e Valentina Cernoia.

Verona-Juventus femminile statistiche e pronostico

Nei 7 precedenti fra le due squadre, ha sempre vinto la Juventus, mentre la squadra gialloblu ha collezionato solo sconfitte. Negli ultimi incontri disputati, le bianconere sono reduci da 2 pareggi consecutivi: con la Fiorentina nell’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A e con l’Inter nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Il Verona, fanalino di coda, è senza vittorie e con un solo punto in classifica. Si tratta quindi di un match proibitivo per l’Hellas il cui destino, purtroppo, sembra ormai segnato da una classifica impietosa. Il pronostico quindi pende tutto dalla parte della Juve, anche se nel calcio mai dire mai.

Queste tutte le informazioni su Hellas Verona vs Juventus, una delle partite più interessanti della 14° giornata del campionato di Serie A femminile. Ci si aspettano tanti gol e spettacolo, come spesso accade quando si incontrano la prima contro l’ultima della classifica. Staremo a vedere se le cose andranno davvero così.

