Serie B femminile tutte le partite della 21esima giornata del campionato 2023 -2024 spiegato nel video

Due squadre in lotta per la prima posizione che porterà in Serie A, almeno altre sei che cercheranno di evitare le tre posizioni di coda che precipitano in Serie C.

Il campionato di Calcio femminile in Serie B si annuncia incerto fino alla sua ultima giornata. E in vista degli scontri diretti ogni turno rischia di essere decisivo in caso di cadute improvvise.

Serie B, 21esimo turno per Ternana, Lazio e Cesena

Ormai sembrano essere rimaste esclusivamente tre le squadre destinate a giocarsi la promozione diretta in Serie A e la seconda posizione che porta allo spareggio con quella che sarà la penultima classifica di Serie A al termine dei play off che cominciano proprio nel corso di questa settimana.

Quasi certamente saranno il Napoli Women e Pomigliano, impegnate in questo turno rispettivamente contro Como e Sampdoria, a correre per conquistare l’ultima chance di permanenza nel massimo campionato. E così come in Serie A anche nella cadetteria femminile il testa a testa potrebbe essere deciso esclusivamente dagli scontri diretti. O da qualche clamoroso tonfo che è sempre dietro l’angolo.

La Ternana gioca in casa contro la Res Roma, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’altra capolista, la Lazio. Forte di Pirone, 15 gol in campionato, la Ternana schiera il miglior attacco del campionato. Res senza la squalificata Simeone.

Lazio chiamata a Brescia contro una squadra che sta scivolando verso la parte destra della classifica, tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Cesena in visita al Pavia Academy che, subito dopo l’inserimento del nuovo tecnico Pablo Sebastian Wergifker ha perso a Cuneo contro il Freedom facendosi scavalcare in classifica e non può permettersi troppi altri colpi a vuoto.

La lotta in coda

Sesta giornata di ritorno che offre una opportunità importante al San Marino, che torna in casa, dove ha conquistato le sue ultime due vittorie, una delle quali – clamorosamente – contro il Cesena. Le ragazze del Titano ospitano l’Arezzo, un punto nelle ultime quattro partite, e puntano ancora una volta alla posta piena che potrebbe riportarle almeno momentaneamente in zona salvezza. Le toscane saranno prive di Francesca Blasoni, espulsa e squalificata per un turno dopo la sconfitta sul campo della Ternana. Il Tavagnacco, sei gol al passivo a Cesena, tenta di muovere di nuovo la classifica in casa contro il Genoa alle prese con una astinenza di vittorie che prosegue da quasi due mesi.

Il Freedom, decisamente rilanciato dalla vittoria sul Pavia ma senza Erika Di Lascio, squalificata, tenta il secondo colpo consecutivo contro il Ravenna, ultimo senza vittorie e con soli tre punti.

A completare il quadro Verona-Parma, in lotta per il quarto posto ma con le Ducali in comodo vantaggio di nove punti, e Bologna-Chievo, con le veronesi che nelle ultime settimane si sono fatte notevolmente ambiziose (tre vittorie in quattro settimane).

Classifica alla 20esima giornata

Ternana e Lazio 53; Cesena 49; Parma 46; Hellas Verona 35; Chievo Verona 33; Genoa 31; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 21; Res Roma VIII 18; Freedom Cuneo 17; Pavia Academy 16; San Marino Academy 15; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

21esima giornata – Domenica 21 marzo

Freedom-Ravenna – ore 12.00

Bologna-H&D Chievo Women – ore 14.00

Brescia-Lazio

Hellas Verona-Parma

Pavia-Cesena

Res Women-Ternana

San Marino Academy-Arezzo

Tavagnacco-Genoa