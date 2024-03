Tutto come previsto. Tutto immutato al vertice del campionato di Serie B di calcio femminile dove Ternana e Lazio vincono un turno interlocutorio e restano isolate al comando della classifica mantenendo le distanze da Cesena e Parma, anch’esse vincenti.

Serie B, le vittorie di Lazio e Ternana

Impegnate in casa, Lazio e Ternana non si fanno cogliere impreparate e concedono poco nulla rispettivamente alla Res Roma, nell’attesissimo derby capitolino, e all’Arezzo.

Ternana offensiva fin dalle prime battute e in gol al secondo tentativo: è il 22’, calcio d’angolo, gran colpo di testa di Di Criscio che Nardi respinge in area piccola, Valeria Pirone è rapidissima a raccogliere la palla e appoggiarla in rete. Quindicesima rete stagionale per la numero #11 . Ternana che mantiene stabilmente l’iniziativa offensiva per poi chiudere il match nel secondo tempo. In avvio di ripresa, con Porcarelli in campo al posto di Tarantino, la Ternana trova subito il raddoppio: bella azione corale che si sfoga sulla sinistra per il diagonale vincente di Chiara Vigliucci. Terzo gol a dieci minuti dal termine proprio con Porcarelli, a firmare con uno splendido lob un pallone in profondità appoggiato da Pirone. La Ternana chiude 3-0.

Partita mai in discussione anche per la Lazio chiamata ad affrontare il derby con la Res Roma a Formello in una domenica fredda e su un campo piuttosto pesante. Un derby condizionato da ben tre calci di rigore. Finisce 3-1: al 22’ atterramento di Clemente in piena area ai danni di Noemi Visentin e solita implacabile trasformazione di Giusi Moraca. Tre minuti dopo in un micidiale uno-due arriva il raddoppio di Visentin, un gran colpo di testa in splendida elevazione su un cross teso dalla destra della stessa Moraca. Terzo gol in avvio di ripresa di nuovo su calcio di rigore: Gomez viene stesa a un metro dall’area piccola da Naydenova. A battere stavolta è Eriksen: De Bona intuisce ma non riesce a togliere il pallone dalla rete. Il gol della Res Roma arriva in pieno recupero con Verrino, brava a procurarsi e trasformare il calcio di rigore per un fallo di Giuliano quando ormai la partita era già finita.

Le inseguitrici: cade in casa il Genoa

Alle due capolista risponde adeguatamente anche il Cesena che dopo la sconfitta contro il San Marino resta a quattro punti. Rabbiosa la vittoria delle romagnole sul Tavagnacco che era reduce da due risultati utili consecutivi. Un 6-0 molto pesante per le friulane: primo gol di Jansen, in acrobazia, raddoppio di Cuciniello di testa dagli sviluppi di un calcio di punizione, terzo gol ancora di testa di Lonati, stavolta da calcio d’angolo. Nel secondo tempo altre tre reti firmate da Mak, in gol dopo una doppia traversa colta da Tamborini, Sechi, splendidamente servita da Jansen e infine da Gaia Milan.

Dopo tre sconfitte consecutive sembra avere riacquisito una certa tranquillità il Parma che firma la sua terza vittoria di fila battendo 2-0 il San Marino Academy con i gol di Kongouli e Distefano.

Al quinto posto regge il Verona che passa senza grandissime difficoltà sul campo del Ravenna: 3-0 con i gol di Zanni, Peretti e Sondergaard. A seguire il Chievo, di misura sul Brescia con un gol di Begal, mentre cade il Genoa contro il Bologna che sul campo di Arenzano conquista una vittoria che sa di salvezza tranquilla e largamente anticipata. Doppio vantaggio delle feslinee con

Gelmetti e Farina con il Genoa che riapre il match con Ferrato ma non pareggia, nonostante l’assedio finale.

In coda: sorride il Freedom

Considerando le sconfitte pesanti di Tavagnacco, Ravenna e San Marino, diventava ancora più pesante l’importanza della posta in palio nella sfida in programma a Cuneo tra Freedom e Pavia. Ne esce alla grande il Freedom che si affida all’esperienza di Asta e Martin le cui reti valgono oro in vista della corsa alla promozione. Il tutto su un terreno di gioco difficilissimo a causa di una violenta nevicata che ha imperversato su tutta la provincia fino a mezzogiorno. Solo un grande lavoro dei volontari ha consentito alle ragazze di scendere in campo regolarmente.

Capitano e match winner Adriana Martín che sottolinea l’importanza di un campionato che sembra davvero cambiato: “Abbiamo giocato una gara importante attaccando molto e fin da subito. É una vittoria che ci dà molta fiducia e che ci porta in campo con una confidenza diversa, soprattutto in vista delle prossime partite”.

In campo nel Pavia il tecnico Pablo Wergifker, arrivato da pochissimi giorni nel tentativo di rilanciare il Pavia dopo le dimissioni di Roberto Salterio.

Risultati della 20ª giornata di Serie B 2023/24

Cesena-Tavagnacco 6-0

12’ Jansen (C), 31’ Cuciniello (C), 45’+1’ Lonati (C), 48’ Mak (C), 54’ Sechi (C), 90’+1’ Milan (C)

Freedom-Pavia 2-0

42’ Asta (F), 73’ Martin (F)

Genoa-Bologna 1-2

14’ Gelmetti (B), 62’ Farina (B), 76’ Ferrato (G)

H&D Chievo Women-Brescia 1-0

45’ Begal (C)

Lazio-Res Women 3-1

24’ rig. Moraca (L), 28’ Visentin (L), 47’ rig. Eriksen (L), 90’+4’ rig. Verrino (R)

Parma-San Marino Academy 2-0

18’ Kongouli (P), 46’ Distefano (P)

Ravenna-Hellas Verona 0-3

25’ Zanni (V), 34’ Peretti (V), 40’ Sondergaard (V)

Ternana-Arezzo 3-0

22’ Pirone (T), 47’ Vigliucci (T), 79’ Porcarelli (T)

Classifica alla 20esima giornata

Ternana e Lazio 53; Cesena 49; Parma 46; Hellas Verona 35; Chievo Verona 33; Genoa 31; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 21; Res Roma VIII 18; Freedom Cuneo 17; Pavia Academy 16; San Marino Academy 15; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

Prossimo turno – Domenica 17 marzo

Bologna-H&D Chievo Women

Brescia-Lazio

Freedom-Ravenna

Hellas Verona-Parma

Pavia-Cesena

Res Women-Ternana

San Marino Academy-Arezzo

Tavagnacco-Genoa