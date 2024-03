Due le notizie davvero significative in un campionato di Serie B Femminile la cui classifica continua, turno dopo turno, a cambiare fisionomia. La sconfitta del Cesena e la pesantissima vittoria del Tavagnacco che rialimenta le sue speranze di classifica grazie al successo sul campo del Pavia.

Serie B, Lazio e Ternana in vetta

Se la settimana scorsa era stata la Ternana a lasciare due punti preziosi sul campo del Tavagnacco in uno dei risultati più clamorosi della terza di ritorno, stavolta è il Cesena a stravolgere ogni pronostico. Le bianconere erano reduci da sei vittorie consecutive, lanciatissime nel loro inseguimento alla vetta. Fatale il derby contro il San Marino Academy.

Ma andando per ordine: la Lazio conquista la sua sedicesima vittoria stagionale (1-2) su un campo mai scontato come quello del Bologna. Un successo di misura per le ragazze di Grassadonia che dopo un primo tempo molto equilibrato, passano in vantaggio al 57’ su un’azione caparbia di Visentin che offre un pallone a sinistra per il cross vincente di Gothberg il cui traversone trova sul secondo palo Greta Adami, pronta al tiro al volo vincente appena pochi secondi dopo essere entrata in campo. Primo gol stagionale per la centrocampista arrivata alla Lazio dal Milan da pochissime settimane. É ancora Adami a imbeccare Moraca nell’azione che provoca il calcio di rigore, fallo di Lauria sull’attaccante biancoceleste trasformato dalla stessa Moraca, decimo gol stagionale. La Lazio non chiude il match e deve soffrire fino all’ultimo soprattutto dopo il gol di Martina Gelmetti protagonista di uno dei gol più belli dell’anno, bravissima e caparbia nel difendere un gran pallone calciato poi nel sacco con una spettacolare conclusione acrobatica. Lazio in sofferenza nel finale… tre punti preziosi.

Più netta la vittoria della Ternana: 2-0 in casa contro il Chievo grazie a una doppietta di Vigliucci: primo gol su calcio di rigore al 14’ dopo un fallo di Crespi ai limiti dell’area su Pirone con qualche contestazione delle clivensi sul punto del contrasto. Raddoppio della stessa Vigliucci, bravissima a conquistare una palla mal gestita da Crespi insaccando con un bel diagonale.

Cade il Cesena

La sconfitta del Cesena (2-1) ha del clamoroso considerando lo splendido momento di forma della squadra di Alain Conte. Tutti i gol nel primo tempo. Per una volta sono le Cavallucce a subire un gol lampo: dopo nemmeno 30” San Marino in vantaggio con un’azione in profondità di Tamburini che offre l’assist vincente per Raffaella Barbieri (10 gol in campionato), brava a concludere in gol dal limite. Il pareggio al 20’: un gran bel gol, azione personale di Casadei che spinge fino alla linea di fondo per il traversone che Gaia Lonati conclude in rete con un gran tiro al volo. Il gol decisivo al 36’: Barbieri in contropiede fa il vuoto scartando anche Serafino per appoggiare a Giuliani, piazzata molto meglio. Il Cesena attacca tanto e anche bene: ma il gol non arriva in una partita che il San Marino ha difeso in modo coraggiosissimo nella grande pressione delle avversarie grazie anche alla buona prestazione di Limardi.

Le altre partite

Una vittoria sul Cesena, la seconda in tre partite, che spinge il San Marino Academy in zona salvezza un punto sopra il Freedom Cuneo che conquista un pareggio comunque pesantissimo a Verona contro l’Hellas. Meraviglioso il gol del vantaggio di Adriana Martin per il Freedom con un pallonetto millimetrico. Ripresa vivacissima: Zani pareggia al 50’, Peretti a otto minuti dalla fine firma il gol del provvisorio pareggio fino al pareggio definitivo, in extremis, ben oltre il recupero… Simona Zito fissa il risultato sul 2-2 grazie a un estroso colpo di tacco di Burbassi che prolunga un ennesimo cross di Martin. In coda si rilancia anche il Tavagnacco grazie a un’autorete: cross dalla destra di Weithofer che il portiere Luisa Terni, all’esordio stagionale, insacca nella propria porta.

Si rilancia al quarto posto il Parma che passa 2-1 sul campo della Res Women grazie ai gol di Benedetti e Di Luzio momentaneamente pareggiato da Boldrini.

Pareggio senza gol tra Arezzo e Genoa. Brescia vincente in casa contro il Ravenna, sempre più ultimo in classifica: romagnole in vantaggio con De Mattesi prima del pareggio di Magri e del gol decisivo di Fracas in pieno recupero.

Risultati della 19ª giornata di Serie B 2023/24

Arezzo-Genoa 0-0

Bologna-Lazio 1-2

58’ Adami (L), 68’ rig. Moraca (L), 76’ Gelmetti (B)

Brescia-Ravenna 2-1

50’ De Matteis (R), 59’ Magri (B), 90’+2’ Fracas (B)

Hellas Verona-Freedom 2-2

33’ Martin (F), 51’ Zanni (V), 83’ Peretti (V), 90’+5’ Zito (F)

Pavia-Tavagnacco 0-1

48’ aut. Terni (T)

Res Women-Parma 1-2

40’ Benedetti (P), 45’ Boldrini (R), 54’ Di Luzio (P)

San Marino Academy-Cesena 2-1

1’ Barbieri (SM), 20’ Lonati (C), 37’ Giuliani (SM)

Ternana-H&D Chievo Women 2-0

14’ Vigliucci (T), 39’ Vigliucci (T)

Prossimo turno 20ª giornata di Serie B 2023/24

Domenica 10 marzo

Cesena-Tavagnacco

Freedom-Pavia

Genoa-Bologna

H&D Chievo Women-Brescia

Lazio-Res Women

Parma-San Marino Academy

Ravenna-Hellas Verona

Ternana-Arezzo