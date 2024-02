Sembrava tutto facile, quasi scontato. E invece ancora una volta il campionato di Serie B spiazza qualsiasi pronostico con la Ternana, il miglior attacco del campionato, che incredibilmente si ferma sullo 0-0 (il primo della stagione) sul campo del Tavagnacco, penultimo in classifica. Un risultato che ancora una volta cambia completamente gli equilibri al vertice della classifica… A distanza di soli sette giorni dal mezzo passo falso della Lazio, la Ternana restituisce il favore.

Serie B, la Ternana pareggia: la Lazio vince

Partiamo proprio dal clamoroso 0-0 che il Tavagnacco impone sul proprio campo alla Ternana. Sicuramente il risultato più imprevedibile dall’inizio della stagione. Nella partita che apriva il 18esimo turno, in programma alle ore 12 in Friuli, la Ternana le tenta tutte per passare in vantaggio. Ma non ha fortuna: coglie due traverse e per la prima volta dall’inizio della stagione non segna nemmeno un gol cosa che non era accaduta nemmeno quando aveva pareggiato (con la Lazio) e perso. Persino contro la Fiorentina, in Coppa Italia – pur perdendo – le Fere avevano segnato almeno una rete. Tavagnacco che si salva grazie a una difesa ostinata, a tratti disperata e a un paio di clamorose parate di Sattolo.

Sfortuna ma anche un po’ di nervosismo per la Ternana la cui battuta a vuoto diventa provvidenziale per la Lazio che invece non ha alcuna esitazione nel battere nettamente l’Arezzo. Finisce 4-0: all’8’ gol di Giusi Moraca di testa su cross da sinistra di Popadinova, alla mezz’ora il terzo gol in tre partite per Sofia Colombo che insacca una corta respinta su conclusione ravvicinata di Gomes. In avvio di ripresa il terzo gol da azione di calcio d’angolo con un gran colpo di testa di Eriksen, poi il quarto firmato da Giulia Ferrandi, pronta a sfruttare una ingenua scivolata ai limiti dell’area di rigore di Paganini, che era appena entrata in campo. Lazio e Ternana guidano appaiate a quota 47.

Le inseguitrici

Incollate alle due battistrada, con un solo punto di ritardo, resiste il Cesena alla sua sesta vittoria consecutiva contro il Bologna, battuto nettamente 5-0.

Solito gol lampo del Cesena con Martina Sechi, prontissima a sfruttare in mischia una mancata presa di Lauria davanti alla porta dopo nemmeno un minuto. Negli ultimi venti minuti, dopo un derby controllato autorevolmente, il Cesena dilaga: arrivano in rapida successione le reti di Jansen, che conclude una veloce controffensiva di squadra, il colpo di testa di Gaia Lonati da azione di calcio d’angolo, e una doppietta di Milan, che sfrutta due affondi devastanti di Lonati.

Dopo tre sconfitte torna alla vittoria anche il Parma che si rimette in movimento ridimensionanto il Brescia: 5-1 per le Ducali grazie ai gol di

Distefano, Gago, Benedetti, Stapelfeldt e Di Luzio, con le ospiti che non riescono ad approfittare le provvisorio 3-1 su autorete di Larenza. Alle spalle del Parma ma nove punti sotto, c’è il Verona che conquista un ottimo pareggio sul campo del Genoa: calcio di rigore trasformato da Bargi per le padrone di casa e pareggio di Meneghini.

In coda

La classifica si muove un po’ per tutti: nelle partite che riguardano la lotta per la salvezza dominano i pareggi. L’unica squadra che rimane a secco è il San Marino Academy che scivola in terz’ultima posizione, battuto dal Chievo Verona con i gol di Begal e Marengoni.

Si dividono i punti Freedom e Res Women, un 2-2 con doppietta di Burbassi per le padrone di casa, raggiunte dalla doppietta di Boldrini. Stesso risultato tra Ravenna e Pavia dove le romagnole si presentavano in campo senza Elena Proserpio Marchetti, sollevata in settimana dal suo incarico. Pavia due volte in vantaggio con Accoliti e Zecchino e due volte raggiunto da Papaleo e De Matteis che segna il gol decisivo tre minuti oltre il 90’.