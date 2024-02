Lazio bloccata sul pareggio da un ottimo Genoa; Ternana calcio femminile che passa senza difficoltà e con un punteggio rotondo sul Ravenna confermandosi da sola al comando della classifica del campionato di Serie B femminile.

Serie B, Ternana al comando

Tutto davvero facile per la Ternana che si conferma il miglior attacco assoluto giocando con il pallottoliere contro il Ravenna, fanalino di coda del campionato. Fere subito in vantaggio con Porcarelli che raccoglie una corta respinta del portiere su un gran tiro di Wagner; raddoppio di Pacioni, colpo di testa su calcio d’angolo. In avvio di ripresa, sorprendentemente il Ravenna accorcia le distanze con un bel pallonetto di De Matteis su una ripartenza sbagliata della Ternana. Poi però le padrone di casa dilagano: arriva il terzo gol di Sara Tui in mischia, seguito in rapida successione dalle reti di Di Criscio in mischia e da una tripletta di Pirone che si porta a quota 14 nella classifica marcatori fissando il risultato sul 7-1.

Inseguono Lazio e Cesena

Molto bella la partita di Arenzano tra Lazio e Genoa: aquilotte in vantaggio con Colombo al quarto d’ora. Genoa che pareggia con un calcio di rigore per un fallo di mano di Visentin su cross di Bettalli che Bargi trasforma. Nel secondo tempo Genoa in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine ancora con Bargi, servita in profondità da Costi, appena entrato in campo. Lazio che trova il pareggio in pieno recupero con Maja Gothberg. Il 2-2 finale rallenta la Lazio che scivola a due punti dalla Ternana riavvicinata alle spalle anche dal Cesena che si porta a una sola lunghezza grazie a una eccellente vittoria sul campo del Brescia.

Doppio vantaggio in pochi minuti per le romagnole: a cavallo della mezz’ora autorete di Nicolini dopo uno splendido triangolo tra Casadei e Sechi; immediato il raddoppio di Cucinello su una corta respinta del portiere bresciano Tasselli. In avvio di ripresa splendido diagonale di Sechi, 11 gol in questo campionato per il terzo gol del Cesena prima del definitivo 1-3 su calcio di rigore – fallo di mano D’Auria – trasformato da Magri. Cesena alla quinta vittoria di fila, Brescia che cade dopo quattro vittorie consecutive.

Gli altri risultati

Si allunga ancora di più il distacco tra la testa e le inseguitrici. Clamorosa e inattesa la sconfitta del Parma, terza battuta a vuoto di fila delle Ducali, che cade sul campo del Freedom Cuneo. Vittoria importantissima in chiave salvezza delle cuneesi: vantaggio ospite con Benedetti con il Freedom che risponde grazie ad Asta e Martin su calcio di rigore: un 2-1 pieno di speranza per la squadra piemontese. Che rimane agganciata al terz’ultimo posto insieme al San Marino, vittorioso anch’esso in un vero scontro diretto sul campo del Tavagnacco: 0-2 grazie ai gol di Tamburini e Giuliani.

Da sottolineare il rotondo 5-0 dell’Hellas Verona sul Pavia Academy grazie ai gol di Sondergaard, Dallagiacoma, Rognoni, Ledri e Mancuso. Ma anche le vittorie del Chievo, 2-1 esterno contro l’Arezzo e del Bologna che con un gol di Pinna si lascia alle spalle la Res Roma salendo in modo sempre più convinto verso la zona tranquilla della classifica.

Prossimo turno in programma domenica: Ternana in campo a Tavagnacco contro un’altra squadra in piena lotta per non retrocedere, Lazio che ospita l’Arezzo, Cesena in casa con il Bologna. Interessanti le sfide nella zona medio alta che vale quarto e quinto posto: Parma-Brescia e Genoa-Verona.