Tutto sostanzialmente immutato al vertice della classifica del campionato di Serie B femminile dove Ternana e Lazio si riconfermano al vertice a 43 punti mentre il Cesena, nell’unico scontro diretto di giornata, batte nettamente il Parma e si consolida al terzo posto.

In coda vittoria importante del Pavia sulla Res Roma, unica squadra a fare punti staccandosi dalla lotta salvezza.

Serie B, le vittorie di Ternana e Lazio

Quattordici vittorie in sedici partite dicono molto del cammino di Ternana e Lazio che si mantengono su un percorso di eccellenza.

Ternana come al solito molto consistente: la sfida di Cuneo contro la Freedom della squadra di Melillo si apre con il gol del vantaggio dopo nemmeno due minuti: Porcarelli prima tocca in rete da corta misura un traversone dalla destra di Tarantino quindi dipinge uno splendido pallonetto su un lungo rilancio di Sara Tui: qualche dubbio però sulla posizione di partenza dell’attaccante. Il tutto in diciotto minuti. Freedom che rientra in partita grazie a un’autorete di Di Criscio su un appoggio dalla sinistra di Mellano. Nel secondo tempo però la partita si chiude: al 55’ Pirone conclude a rete impegnando Fedele sulla cui respinta Tarantino insacca il terzo gol. Splendido anche il quarto gol firmato da Valeria Pirone con una splendida zione personale: 11esimo gol stagionale. Finisce 4-1.

Risultato appena più contrastato per la Lazio che batte l’insidioso Verona di misura: botta e risposta nel primo tempo con il Verona che trova il primo gol di Sommergard, appena arrivata in prestito dalla Sampdoria. Lazio che aveva prodotto molto prima del vantaggio dell’Hellas concretizzando il pareggio quasi subito: dopo due clamorose occasioni da gol fallite al 40’ è Noemi Visentin a trovare il pareggio con uno splendido colpo di testa su cross di Gothberg. Lazio che trova immediatamente il vantaggio dopo tre minuti nella ripresa: assist di Popadinova e conclusione vincente di Sofia Colombo. Lazio che va vicinissima al terzo gol in almeno un paio di occasioni e porta a casa una vittoria pesante al termine di una partita piacevole.

Cesena-Pavia 3-1

Nel big match di giornata con la sfida tra le due seconde in classifica, vittoria del Cesena che infligge la seconda battuta d’arresto consecutiva al Parma confermandosi alle spalle della coppia capolista. Per le romagnole è la quarta vittoria consecutiva in un campionato che le vede di rincorsa a tre punti dalla vetta. Tutti i gol nel primo tempo.

Avvio pirotecnico con Jansen che dopo pochi secondi trova subito un gran destro dalla distanza che rimbalza davanti a Cappelletti e si insacca. Alla seconda occasione il Cesena raddoppia ancora con Jansen di testa da azione di calcio d’angolo. Parma che riapre il match grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di D’Auria su una conclusione di Ploner: trasformazione vincente di Ambrogi. Martina Sechi di testa firma il gol del definitivo 3-1 su un preciso cross di Nano. E il risultato da qui alla fine, nonostante una partita divertente e ricca di occasioni, non cambia più.

Le altre partite

In quinta posizione, dopo la sconfitta della settimana scorsa, rimane il Genoa che tuttavia non riesce a tornare alla vittoria: bello tuttavia il pareggio esterno delle rossoblu contro il Chievo Verona. Asinelle in vantaggio con Ketis, rossoblu che ribaltano con Campora e Scuratti e nonostante diverse occasioni per chiudere il match, il Genoa subisce il pari a tempo scaduto e su rigore trasformato da Merli.

In coda soddisfazioni solo per il Pavia Academy: importantissimo il successo delle pavesi che interrompono una caduta libera dopo un rush negativo di cinque sconfitte consecutive. Pavia che soffre molto ma trova il vantaggio al 20’ con Longoni per poi arrotondare con Cavallin, su un pasticcio difensivo della difesa capitolina, per chiudere con la solita Codecà, rapidissima a sfruttare una ingenua scivolata di Simeone sul terreno di gioco. Inutile l’autorete di Asamoah per le romane che fissa il risultato finale sul 3-1. Pesanti sconfitte per tutte le squadre di coda: il Bologna si sgancia dal fondo battendo di misura, 2-1, il San Marino

grazie alle reti di Raggi e Barbaresi. Arezzo che passa a Ravenna con un calcio di rigore trasformato da Razzolini mentre il Tavagnacco viene battuto pesantemente in casa dal Brescia, 0-5.

Prossimo turno interessante per molti aspetti. La Ternana rischia poco in casa contro il fanalino di coda Ravenna, ma la Lazio se la vedrà ad Arenzano con il Genoa e il Cesena sarà impegnato in trasferta a Brescia.