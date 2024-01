Grande impresa della Lazio femminile che conquista la vittoria nel match più atteso della 15esima giornata, ultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie B Femminile. Le biancocelesti passano a Parma. Ma è la Ternana a laurearsi campione d’inverno in virtù della migliore differenza reti.

Serie B, alla Lazio la sfida al vertice

La partita più attesa era ovviamente quella di Parma che vedeva le Ducali inseguire la decima vittoria di fila in campionato., o quantomeno il dodicesimo risultato utile consecutivo nella sfida tra prime della classe contro la Lazio.

Ne esce una partita bella, combattuta ed equilbrata, decisa dalla solita prodezza di Giuseppina Moraca, al suo nono centro stagionale in campionato. Splendida la sua conclusione al volo su una corta respinta della difesa ducale che, al 35’, vale la vittoria nella partita più importante. Ripresa molto aperta: Parma che protesta per un paio di occasioni dubbie in area di rigore, Lazio che vanifica il raddoppio con Adriana Gomes, intensissimo l’assedio del Parma fino all’ultimo istante. Ma è la Lazio a conquistare la dodicesima vittoria e a mantenere la prima posizione.

Stessi punti, ma con una migliore differenza reti, per la Ternana: partita complicata per le fere con tante assenze di rilievo. Il gol decisivo in un dominio assoluto che si concretizza in un solo gol è di Pirone che in avvio di ripresa insacca sun pallone respinto dalla traversa dopo una gran conclusione di Tarantino da azione di calcio d’angolo. Una vittoria che consente alla Ternana di mantenere la prima posizione grazie a una migliore differenza reti rispetto alla Lazio che laurea le umbre con il titolo virtuale di campione d’inverno.

Regge il Cesena, gli altri risultati

Ad agganciare il Parma sul secondo gradino della classifica irrompe il Cesena che conquista la sua terza vittoria consecutiva battendo nettamente in trasferta il Verona in un altro match molto atteso: micidiale l’avvio delle romagnole in gol dopo 21 secondi esatti con Tamborini. Raddoppio quasi immediato con Nano, terzo gol da azione di calcio d’angolo ancora di Tamborini, quarto gol con un delizioso pallonetto di Jansen a tempo scaduto, settimo gol stagionale.

Tra le formazioni di vertice cade un po’ a sorpresa il Genoa in un match davvero rocambolesco sul campo della Res Roma: primo tempo senza reti, addirittura sette marcature nella ripresa. Vanessa Nagni firma il vantaggio su rigore, un gol atteso al Vianello dal mese di settembre. Il Genoa ribalta prima dal dischetto con Bargi e poi in contropiede con Ferrato e infine su calcio d’angolo con una gran zuccata di Acuti. Ma quando mancano quindici minuti la Res conquista una vittoria importantissima: Petrova accorcia Fragassi, pareggia e nell’ultimo giro di cronometro Linda Montesi firma il definitivo 4-3 al termine di una partita folle ma entusiasmante.

Brescia che si avvicina al vertice con un’altra partita straordinaria e in rimonta sul Pavia, in vantaggio di due gol nel primo tempo con Codecà e Accoliti. Nel secondo tempo le reti di Pasquali, Stapelfedt e la doppietta di Brayda chiudono sul 4-3 per la settima vittoria stagionale del Brescia. Passa anche il Chievo sul campo del Freedom grazie a una rete in avvio di Poli. Cuneesi gagliarde ma spuntate e sfortunate tra pali, traverse e rigori sbagliati con il penalty del pareggio sprecato nel finale da Mellano.

Coda più corta con il Tavagnacco fermato sul pareggio dal Ravenna: friulane avanti nel primo tempo con Cacciamali e Casellato, ma nella ripresa si fanno rimontare da De Matteis e Tugnoli. Rilevante in chiave tranquillità anche la vittoria del Bologna in trasferta sull’Arezzo.

Nel prossimo turno subito una grande sfida tra le due squadre al secondo posto, Cesena e Parma. Con la Lazio che ospita il Verona e la Ternana a Cuneo contro la Freedom che ha da poco annunciato la guida tecnica di Ardito in panchina.