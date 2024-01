In un campionato caratterizzato da un livello altissimo ma anche da un notevole equilibrio al suo vertice, ogni scontro diretto a oggi si è dimostrato fondamentale.

La 15esima giornata del campionato di Serie B Femminile che chiude il girone non fa eccezione proponendo una partita straordinariamente interessante per molteplici aspetti: lo scontro al vertice tra Parma e Lazio.

Serie B, spicca Parma-Lazio

Fin dall’inizio della stagione Parma e Lazio, insieme alla Ternana, erano considerate le grandi favorite per la corsa alla promozione. E in effetti lo sviluppo del campionato ha dimostrato questi presupposti. Il Parma, caduto a Brescia in una partita non brillantissima ma nemmeno molto fortunata, ha inanellato uno dopo l’altro undici risultati utili consecutivi con dieci vittorie che hanno posizionato le Ducali in un ruolo da assoluta protagonista.

Lazio che dopo la sconfitta in casa contro il Cesena, ha diviso la posta contro la Ternana nell’altra grande sfida della stagione e mantiene la prima posizione forte soprattutto di una difesa straordinariamente solida e compatta. Il Parma a suon di gol fa concorrenza persino all’attacco della Ternana.

Si gioca al Tardini in un contesto di pubblico che promette di essere da record per la Serie B.

Le parole delle protagoniste

A presentare il match il capitano del Parma, Caterina Ambrosi: “Siamo consapevoli di vivere uno splendido momento ma nessuna di noi pensa al record di dieci vittorie consecutive. Viviamo alla giornata anche se siamo consapevoli di dover affrontare una concorrente per la promozione, che come noi sta facendo un grande percorso. Sarà un match dal grande fascino. Siamo partite con calma anche perché di fatto dopo la retrocessione abbiamo ricominciato da zero. Abbiamo avuto anche qualche infortunio importante, come quelli di Capelletti e Silvioni, ma da quando sono rientrate abbiamo avuto di nuovo quello che ci mancava”.

Le fa eco l’attaccante della Lazio Noemi Visentin, protagonista di una bella tripletta nella vittoria di domenica scorsa contro il Ravenna: “Ci aspetta un incontro difficilissimo, mister Grassadonia ci chiede convinzione, carattere e aggressività. Ognuna di noi dovrà dare il massimo, mettendosi a disposizione del collettivo fino al fischio finale. Siamo una squadra affiatata e coesa, che pensa solo a fare bene. Sicuramente possiamo ancora migliorare a livello di campo, ma il gruppo è veramente compatto. Quest’anno abbiamo più consapevolezza e gente cattiva agonisticamente. Non siamo preoccupate, anche se le pressioni ci sono e si sentono”.

Le altre sfide

Chi vince tra Parma e Lazio sarà campione d’inverno. Ma in caso di pareggio nel big match ad approfittarne potrebbe essere la Ternana, chiamata a un impegno abbordabile contro il San Marino. Interessante anche la sfida del Cesena, quarta forza del campionato a tre punti dal terzetto di testa, ospite dell’Hellas Verona in un turno tutt’altro che agevole. Il Genoa, che affianca l’Hellas in classifica al quinto posto a dieci lunghezze dalla vetta, sarà invece ospite della Res Roma.

In settimana una decisione del giudice sportivo ha ulteriormente complicato la stagione della Res, che si è vista cancellare il punto raccolto contro il Tavagnacco cui è andata la vittoria a tavolino (0-3). Errore tecnico della squadra romana che ha schierato solo 14 giocatrici con i requisiti richiesti dal regolamento. In attesa di eventuali ricorsi il Tavagnacco conquista sub-judice la seconda vittoria stagionale e si prepara ad affrontare il Ravenna nella sfida tra le ultime in coda alla classifica.

A completare il quadro sfide interessanti soprattutto in chiave salvezza: Arezzo-Bologna, Brescia-Pavia e Freedom-Chievo. Tutte le gare sono in programma contestualmente alle 14.30 di domenica pomeriggio, 28 gennaio.